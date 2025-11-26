Por que cachorros cheiram suas partes íntimas? A ciência explica

Os cães possuem mais de 300 milhões de receptores olfativos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Enquanto nós, humanos, nos cumprimentamos com apertos de mão ou abraços, os cachorros têm um ritual de saudação muito mais direto e incrivelmente informativo: cheirar as partes íntimas. Longe de ser um hábito estranho, é uma necessidade biológica ditada por um faro que é, literalmente, uma superpotência.

A explicação principal reside na disparidade olfativa: os cães possuem mais de 300 milhões de receptores olfativos, enquanto os humanos contam com modestos 6 milhões.

Para os nossos amigos peludos, o nariz é o principal instrumento para mapear o mundo, identificar indivíduos e, crucialmente, detectar uma complexa linguagem química que passa despercebida por nós.

O cheiro secreto: o poder das glândulas apócrinas

O ponto de interesse canino – a região genital, virilha e bumbum – concentra as glândulas sudoríparas apócrinas. Diferente do suor comum, a secreção apócrina é mais viscosa, começa a atuar na puberdade e se acumula onde há pelos.

Essa secreção carrega os nossos feromônios: substâncias químicas utilizadas no reino animal para indicar maturidade sexual, disponibilidade para o acasalamento e, até mesmo, o estado de humor. Embora a complexidade social humana mascare esse "cheirinho natural" com banhos e perfumes, o olfato canino consegue atravessar essa barreira.

Para os cachorros, com seu olfato apuradíssimo, estes cheiros são apenas atenuados. Eles os reconhecem e procuram identificar o produtor. É como ler uma "identidade" completa e atualizada em tempo real.

O radar de emoções e saúde

O cheirar as partes íntimas é o equivalente canino de um aperto de mão, mas com a precisão de um scanner.

Identificação Social: É o principal método que os cães usam para reconhecer família, amigos e estranhos, detectando-os a centenas de metros de distância. A cheiradinha de perto é apenas um "olá, que bom te ver" detalhado.

Decodificador de Humor: O suor na virilha e nas axilas se altera de acordo com o estado de humor dos tutores. Ao cheirar, o cão percebe se você está estressado, feliz e disposto para brincadeiras, ou se é melhor manter uma distância cautelosa.

Ciclos Femininos: As mulheres são particularmente transparentes para o faro canino. Os cães são capazes de identificar mudanças hormonais sutis, como a menstruação, a ovulação, a tensão pré-menstrual e até mesmo a amamentação. Nessas condições, o cheiro do suor (e, consequentemente, a mensagem química) se torna mais intenso e consistente.

Portanto, da próxima vez que seu cão "apontar o radar" para você, lembre-se: ele não está sendo indelicado, ele está apenas lendo a sua ficha completa com a precisão de um biólogo molecular.