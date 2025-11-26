Truque caseiro de alecrim e vinagre promete turbinar a limpeza da casa

Mistura para casa - Foto: Reprodução| Shutterstock| IA

Truques domésticos são cada vez mais utilizados por quem busca praticidade no dia a dia. Métodos sustentáveis para alimentos, jardinagem e higienização do lar já fazem parte da rotina de muitos brasileiros.

Entre as diversas alternativas ecológicas para limpeza, a mistura de alecrim com vinagre branco se destaca como uma solução simples, eficiente e acessível. O preparo rápido combina o poder desinfetante do vinagre com o aroma refrescante do alecrim, criando um limpador caseiro versátil.

Como preparar a mistura?

Para fazer o produto, basta separar alecrim fresco, vinagre branco e água filtrada. Em seguida, bata tudo no liquidificador, coe e transfira para um borrifador. A solução pode ser usada imediatamente.

O ideal é armazenar o limpador em um recipiente fechado e protegido da luz.

Para que serve o limpador caseiro?

A solução tem diversas aplicações e ajuda a reduzir o uso de produtos químicos, tornando o lar mais saudável e sustentável.

Desinfecção de superfícies: eficaz em bancadas, maçanetas e móveis.

eficaz em bancadas, maçanetas e móveis. Eliminação de odores: neutraliza cheiros indesejados, inclusive de animais e alimentos.

neutraliza cheiros indesejados, inclusive de animais e alimentos. Repelente natural: o aroma do alecrim combinado ao vinagre afasta formigas e outros insetos.

o aroma do alecrim combinado ao vinagre afasta formigas e outros insetos. Purificação do ambiente: ideal para renovar a atmosfera de cômodos fechados, como cozinhas e quartos.

Cuidados importantes

Para garantir bons resultados e evitar riscos, algumas precauções são essenciais: