SUSTENTÁVEL

Truque caseiro de alecrim e vinagre promete turbinar a limpeza da casa

Mistura simples facilita a rotina de higienização

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/11/2025 - 19:00 h
Mistura para casa
Mistura para casa -

Truques domésticos são cada vez mais utilizados por quem busca praticidade no dia a dia. Métodos sustentáveis para alimentos, jardinagem e higienização do lar já fazem parte da rotina de muitos brasileiros.

Entre as diversas alternativas ecológicas para limpeza, a mistura de alecrim com vinagre branco se destaca como uma solução simples, eficiente e acessível. O preparo rápido combina o poder desinfetante do vinagre com o aroma refrescante do alecrim, criando um limpador caseiro versátil.

Como preparar a mistura?

Para fazer o produto, basta separar alecrim fresco, vinagre branco e água filtrada. Em seguida, bata tudo no liquidificador, coe e transfira para um borrifador. A solução pode ser usada imediatamente.

O ideal é armazenar o limpador em um recipiente fechado e protegido da luz.

Para que serve o limpador caseiro?

A solução tem diversas aplicações e ajuda a reduzir o uso de produtos químicos, tornando o lar mais saudável e sustentável.

  • Desinfecção de superfícies: eficaz em bancadas, maçanetas e móveis.
  • Eliminação de odores: neutraliza cheiros indesejados, inclusive de animais e alimentos.
  • Repelente natural: o aroma do alecrim combinado ao vinagre afasta formigas e outros insetos.
  • Purificação do ambiente: ideal para renovar a atmosfera de cômodos fechados, como cozinhas e quartos.

Cuidados importantes

Para garantir bons resultados e evitar riscos, algumas precauções são essenciais:

  • Utilize vinagre e alecrim de boa qualidade.
  • Armazene a mistura longe da luz e do calor.
  • Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
  • Coe bem para evitar que resíduos entupam o borrifador.
  • Descarte a solução se notar alteração de cor ou odor.

