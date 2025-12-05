Ex-Bahia faz hat-trick por clube europeu e garante classificação para semifinal

Junior Brumado em campo na Dinamarca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Revelado nas divisões de base do Bahia, o atacante Júnior Brumado viveu uma noite especial nesta quinta-feira, 3. O jogador marcou um hat-trick pelo Midtjylland, da Dinamarca, e classificou o clube às semifinais ds Danish Cup, a principal copa nacional do país, aplicando uma goleada de 5 a 1 sobre o Nordsjælland.

Aos 26 anos, Brumado vive a temporada mais artilheira da sua carreira, com nove gols marcados em 23 jogos até o momento. Outro nome conhecido pela torcida tricolor, o lateral-esquerdo Paulinho também atua no clube dinamarquês e distribuiu um assistência na partida.

No Midtjylland desde que deixou o Bahia, em 2018, Junior Brumado foi duas vezes campeão do Campeonato Dinamarquês (2019/20 e 2023/24), e uma da Danish Cup (2021/22). O atacante também chegou a ser emprestado ao Hansa Rostock, da Alemanha, e ao Coritiba, onde disputou a Série B do Brasileirão em 2024 e no início desta temporada.