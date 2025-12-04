Menu
ESPORTES
ESPORTES

Bahia e Vitória dão salto histórico no ranking de clubes da CBF

Clubes baianos aparecem entre os que mais evoluíram no país em 2025

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/12/2025 - 19:38 h
Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) -

O Bahia e o Vitória foram os clubes que mais subiram posições no ranking nacional dos clubes de futebol feminino divulgado nesta quinta-feira, 4, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Após aparecer na 14ª colocação em 2024, o Esquadrão de Aço cresceu para a oitava posição nesta temporada e ganhou cerca de três mil pontos, enquanto o Rubro-Negro saiu de 45º para a 31ª colocação.

O crescimento das Mulheres de Aço no levantamento se dá pelo ano histórico que o Bahia conquistou. Além do hexa conquistado no Baianão, o Tricolor avançou pela primeira vez ao mata-mata do Campeonato Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado somente para a Ferroviária.

O Vitória, por outro lado, avançou às quartas de final do Brasileirão, mas parou no Atlético-MG e não conseguiu o acesso à Série A1. Na Copa do Brasil, a equipe passou pela primeira, segunda e terceira fase, sendo eliminada nas oitavas para a mesma equipe paulista que eliminou o arquirrival.

Confira o ranking divulgado pela CBF:

  • 1° - Corinthians - 14.000
  • 2° - Palmeiras - 11.536
  • 3° - São Paulo - 11.162
  • 4° - Ferroviária - 11.112
  • 5° - Internacional - 10.072
  • 6° - Red Bull Bragantino - 9.296
  • 7° - Flamengo - 9.080
  • 8° - Bahia - 9.018
  • 9° - Cruzeiro - 8.988
  • 10° - Grêmio - 8.348
  • ————————————-
  • 31° - Vitória - 3.192
  • —————————————

O critério de pontos somados é baseado em três tabelas: enquanto a primeira e a segunda levam em conta a posição final no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, respectivamente, a terceira faz um balanço das temporadas anteriores.

Download
Ranking completo divulgado pela CBF 60.78kb

