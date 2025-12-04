ESPORTES
Bahia e Vitória dão salto histórico no ranking de clubes da CBF
Clubes baianos aparecem entre os que mais evoluíram no país em 2025
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia e o Vitória foram os clubes que mais subiram posições no ranking nacional dos clubes de futebol feminino divulgado nesta quinta-feira, 4, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Após aparecer na 14ª colocação em 2024, o Esquadrão de Aço cresceu para a oitava posição nesta temporada e ganhou cerca de três mil pontos, enquanto o Rubro-Negro saiu de 45º para a 31ª colocação.
O crescimento das Mulheres de Aço no levantamento se dá pelo ano histórico que o Bahia conquistou. Além do hexa conquistado no Baianão, o Tricolor avançou pela primeira vez ao mata-mata do Campeonato Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado somente para a Ferroviária.
O Vitória, por outro lado, avançou às quartas de final do Brasileirão, mas parou no Atlético-MG e não conseguiu o acesso à Série A1. Na Copa do Brasil, a equipe passou pela primeira, segunda e terceira fase, sendo eliminada nas oitavas para a mesma equipe paulista que eliminou o arquirrival.
Confira o ranking divulgado pela CBF:
- 1° - Corinthians - 14.000
- 2° - Palmeiras - 11.536
- 3° - São Paulo - 11.162
- 4° - Ferroviária - 11.112
- 5° - Internacional - 10.072
- 6° - Red Bull Bragantino - 9.296
- 7° - Flamengo - 9.080
- 8° - Bahia - 9.018
- 9° - Cruzeiro - 8.988
- 10° - Grêmio - 8.348
- ————————————-
- 31° - Vitória - 3.192
- —————————————
O critério de pontos somados é baseado em três tabelas: enquanto a primeira e a segunda levam em conta a posição final no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, respectivamente, a terceira faz um balanço das temporadas anteriores.
