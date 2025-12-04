Menu
COM PRESENÇA DA TORCIDA

Vitória abre treino na véspera de jogo decisivo pela permanência

Leão da Barra enfrenta o São Paulo no encerramento do Campeonato Brasileiro

João Grassi

Por João Grassi

04/12/2025 - 16:53 h
Torcida do Vitória compareceu no último treino aberto
Em preparação para o último compromisso da temporada, o Vitória vai abrir o treinamento que será realizado no sábado, 6, véspera do jogo decisivo contra o São Paulo, que vale a permanência na Série A do Brasileirão.

O último trabalho do Leão da Barra para a rodada final está marcado para 10h, mas os portões do CT Manoel Pontes Tanajura estarão abertos para a torcida desde 9h. Será o segundo treino aberto do ano.

Ainda retornando de viagem após a derrota em Bragança Paulista, o elenco rubro-negro se reapresenta por volta das 14h na sexta-feira, 5. Na sequência, os jogadores iniciam as atividades de pré-treino, como exercícios na sala de musculação, antes do treino no campo.

Vale lembrar que os rubro-negros já esgotaram os ingressos de arquibancada para a partida contra o Tricolor Paulista.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Rodada decisiva

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, válida pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista precisa de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.

Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.

