SÉRIE A

Irreconhecível, Vitória é goleado pelo Bragantino e retorna ao Z-4

Leão da Barra perdeu por 4 a 0 nesta quarta-feira, 3, em Bragança Paulista

João Grassi

Por João Grassi

03/12/2025 - 20:50 h
Erick sendo marcado por Juninho Capixaba
Erick sendo marcado por Juninho Capixaba -

Irreconhecível e em uma das piores atuações da temporada, o Vitória foi goleado pelo Red Bull Bragantino nesta noite de quarta-feira, 3, pelo placar de 4 a 0. O duelo aconteceu no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Eduardo Sasha, com gols aos seis e oito minutos do primeiro tempo, rapidamente colocou o time paulista em vantagem. Na segunda etapa, o Massa Bruta seguiu firme no ataque e marcou mais duas vezes, com Lucas Barbosa, aos seis, enquanto Jhon Jhon fechou a conta aos 20 minutos.

Com o resultado inesperado, o Leão da Barra cai momentaneamente para a 17ª colocação, retornando para a zona de rebaixamento.

Para retomar, pelo menos, a 16ª posição, o time comandado por Jair Ventura precisa torcer por uma derrota do Santos. O Peixe enfrenta o Juventude, também na noite desta quarta, e até aqui vence por 1 a 0.

Próximo compromisso

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.

Aitor Cantalapiedra, meia-atacante do Vitória
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ficha Técnica

Red Bull Bragantino 4x0 Vitória

Campeonato Brasileiro - 34ª rodada (jogo atrasado)

Local: Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Data: 03/12/2025

Horário: 19h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Público:

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Gols: Eduardo Sasha, aos 6' e 8' do 1T, Lucas Barbosa, aos 6' do 2T, e Jhon Jhon, aos 20' do 2T (RB Bragantino)

Cartões amarelos: Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Vanderlan (RB Bragantino)

RB Bragantino: Cleiton; Nathan, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Gabriel, Gustavo Neves (Erick Ramires), Lucas Barbosa (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha (Vinicinho) e Isidro Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Vágner Mancini.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Lucas Halter (Dudu) [Ricardo Ryller], Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Erick (Osvaldo), Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

campeonato brasileiro ec vitória Red Bull Bragantino

