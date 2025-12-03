Menu
HOME > ESPORTES
BAIXA

Capitão do Vitória sente lesão e é substituído de maneira forçada

Jogador não voltou do intervalo no duelo com o RB Bragantino

João Grassi

Por João Grassi

03/12/2025 - 20:11 h
Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória
Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória

Um dos principais jogadores do Vitória em 2025, Lucas Halter foi substituído de maneira forçada ainda no intervalo da partida contra o RB Bragantino, nesta noite de quarta-feira, 3, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão.

De acordo com comunicado do Leão da Barra, o zagueiro sentiu um incômodo na coxa e precisou deixar o campo. Ainda não há informações se o capitão rubro-negro desfalca o time na última rodada da Série A, no duelo decisivo diante do São Paulo, no Barradão.

Leia Também:

Bragantino x Vitória: onde assistir, escalações, desfalque, arbitragem
Saiba como o Vitória pode decretar permanência na Série A nesta quarta
Meia do Bragantino projeta "amassar" o Vitória no Z-4 do Brasileirão

Até o momento, o Vitória perde por 3 a 0 e precisa buscar o empate para seguir fora da zona de rebaixamento sem depender dos outros resultados da rodada.

Próximo compromisso

Sem Lucas Halter garantido, o Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória lesão Lucas Halter

