Capitão do Vitória sente lesão e é substituído de maneira forçada

Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos principais jogadores do Vitória em 2025, Lucas Halter foi substituído de maneira forçada ainda no intervalo da partida contra o RB Bragantino, nesta noite de quarta-feira, 3, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão.

De acordo com comunicado do Leão da Barra, o zagueiro sentiu um incômodo na coxa e precisou deixar o campo. Ainda não há informações se o capitão rubro-negro desfalca o time na última rodada da Série A, no duelo decisivo diante do São Paulo, no Barradão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, o Vitória perde por 3 a 0 e precisa buscar o empate para seguir fora da zona de rebaixamento sem depender dos outros resultados da rodada.

Próximo compromisso

Sem Lucas Halter garantido, o Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.