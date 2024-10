Vitória faz treino aberto com apoio da torcida antes de jogo decisivo

Estádio do Barradão - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Na manhã desta sexta-feira, 18, o Esporte Clube Vitória realizou um treino aberto no Barradão, que contou com a presença massiva de torcedores rubro-negros. Em um momento decisivo do Brasileirão, o time comandado por Thiago Carpini está na luta para se afastar da zona de rebaixamento, e a torcida fez questão de transmitir sua energia positiva às vésperas do confronto contra o Red Bull Bragantino, marcado para este sábado, 19. O duelo é o primeiro de uma série de quatro jogos contra adversários diretos na tabela.

Entre os presentes, estava Seu Tancredo, de 79 anos, que acompanha o Leão desde os tempos em que o Barradão ainda era um campo improvisado. "A primeira vez que vim aqui, sentei numa encosta, voltei pra casa com a roupa destruída de lama. Hoje é esse monumento que todos veem", relembra com orgulho. Ele está confiante na recuperação do Vitória e não tem dúvidas de que o time vai sair da zona da degola: "Vamos vencer porque Deus está no comando. Muitos estão tentando rebaixar o Vitória, mas somos superiores. O nome já diz tudo, somos vitoriosos".

Seu Tancredo, de 79 anos | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Outro torcedor, Vinícius, também estava presente no treino e expressou seu otimismo, ressaltando a importância de aproveitar a sequência de confrontos diretos. "Contra o Internacional, jogamos bem até o pênalti infantil. Contra o Galo, merecíamos mais do que o empate. Temos que reagir e vencer os jogos em casa, principalmente contra os concorrentes diretos", comentou. Ele acredita que a presença da torcida pode fazer a diferença e elogiou o comportamento dos rubro-negros: "Nos últimos anos, a torcida não abandona mais o time. Se estávamos juntos lutando para não cair para a Série D, agora é que não vamos desistir".

Vinícius, torcedor do Vitória | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Mesmo sem a possível presença do atacante Alerrandro, que está impedido de jogar contra seu clube de origem, o Red Bull Bragantino, os torcedores acreditam no potencial do elenco. Para Seu Tancredo, pagar a multa para liberar o atacante não é uma prioridade: "O momento é de crise, e o Vitória tem substitutos à altura. Vamos ganhar mesmo sem ele". Já Vinícius, em tom descontraído, disse que pagaria a multa "se não faltasse dinheiro depois".