Em provável último duelo, Nadal e Djokovic se enfrentam no sábado

Um dos maiores capítulos da história do tênis pode ganhar seu desfecho neste sábado, 19. Rafael Nadal e Novak Djokovic, dois dos maiores nomes do esporte, se enfrentarão às 13h30 (horário de Brasília) pelo terceiro lugar do Six Kings Slam, torneio amistoso realizado na Arábia Saudita. A partida será transmitida ao vivo pela plataforma DAZN.

Aos 38 anos, Nadal está próximo de encerrar sua carreira. O espanhol anunciou sua aposentadoria no início deste mês e planeja fazer sua despedida oficial na Copa Davis, em novembro. No entanto, ainda não está definido se ele jogará pela equipe da Espanha. Esta partida contra Djokovic pode marcar uma das últimas aparições de Nadal nas quadras, aumentando a expectativa dos fãs para o confronto.

Ambos os tenistas entraram diretamente nas semifinais do torneio. Nadal foi derrotado por Carlos Alcaraz, enquanto Djokovic perdeu para Jannik Sinner. Agora, eles se encontram mais uma vez em busca do terceiro lugar.

No último encontro entre Nadal e Djokovic, o sérvio levou a melhor. O duelo aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris, onde Djokovic venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Com essa vitória recente, Djokovic chega para o confronto em vantagem psicológica, mas a história e a rivalidade entre os dois prometem mais um grande espetáculo.