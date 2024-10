Golden Boy: Yamal lidera, com Endrick e Savinho na lista final

Spain's forward #10 Lamine Yamal gestures during the UEFA Nations League, league A group 4 football match between Spain and Denmark at Nueva Condomina stadium in Murcia, on October 12, 2024. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) - Foto: JOSE JORDAN / AFP

Nesta quinta-feira, 17, o tradicional jornal italiano Tuttosport divulgou a lista final de 25 jogadores que concorrem ao prêmio Golden Boy 2024, que celebra o melhor atleta sub-21 atuando na Europa. Inicialmente, 100 jogadores estavam na disputa, mas a relação foi reduzida após análise dos desempenhos dos jovens talentos. Entre os finalistas, dois brasileiros: Endrick, atacante do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City.

O prêmio Golden Boy já foi conquistado por brasileiros em duas ocasiões: o meia Anderson, em 2008, e o atacante Alexandre Pato, em 2009. Agora, Endrick e Savinho tentam se juntar a essa seleta lista de vencedores.

O principal favorito para vencer o troféu em 2024 é o atacante Lamine Yamal, do Barcelona. O jovem espanhol, de apenas 17 anos, foi destaque na temporada passada, marcando 10 gols e fornecendo 14 assistências em 64 jogos, além de conquistar a Eurocopa 2024 pela seleção espanhola, onde foi eleito o melhor jogador jovem do torneio.



Além de Yamal e dos brasileiros, outros nomes de destaque no futebol europeu estão na lista dos finalistas, como Kobie Mainoo (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Samuel Omorodion (Porto), Kenan Yildiz (Juventus), Rico Lewis (Manchester City) e Alejandro Garnacho (Manchester United).

O vencedor do Golden Boy 2024 será anunciado no dia 4 de dezembro, após uma votação que inclui tanto a opinião de jornalistas especializados quanto a do público, que pode votar em seu jogador favorito no site do Tuttosport. Em 2023, o prêmio foi conquistado pelo meio-campista inglês Jude Bellingham, atualmente no Real Madrid.

Lista completa dos finalistas do Golden Boy 2024:

Lamine Yamal (Barcelona)

João Neves (PSG)

Warren Zaire-Emery (PSG)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Rico Lewis (Manchester City)

Aleksander Pavlovic (Bayern de Munique)

Kobie Mainoo (Manchester United)

Jorrel Hato (Ajax)

Lenan Yoro (Manchester United)

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Kenan Yildiz (Juventus)

Christian Mosquera (Valencia)

Adam Wharton (Crystal Palace)

Arda Guler (Real Madrid)

Mathys Tel (Bayern de Munique)

Desirè Doué (PSG)

Oscar Gloukh (Salzburg)

Samuel Omorodion (Porto)

Wilson Odbert (Tottenham)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Endrick (Real Madrid)

Eliess Ben Seghir (Monaco)

Samuel Mbangula (Juventus)

A votação pública para o prêmio foi aberta no dia 27 de junho e permanece ativa no site do Tuttosport, onde torcedores podem escolher seu favorito.

Histórico dos vencedores do Golden Boy:

Desde 2003, grandes nomes do futebol mundial já faturaram o Golden Boy, como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Confira os vencedores das últimas edições cinco edições:

2023: Jude Bellingham

2022: Gavi

2021: Pedri

2020: Haaland

2019: João Félix