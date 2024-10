Tenista polonesa Iga Swiatek contrata treinador das estrelas

Iga Swiate é a número 1 do tênis feminino - Foto: ANGELA WEISS / AFP

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do tênis feminino, anunciou nesta quinta-feira (17) um acordo com o belga Wim Fissette, conhecido por ter tralhado com jogadoras campeãs, para ser seu novo treinador.

A tenista de 23 anos, vencedora de cinco torneios de Grand Slam, anunciou no início deste mês o fim de uma parceria de três temporadas com o polonês Tomasz Wiktorowski.

"Estou muito feliz em anunciar a chegada de Wim Fissette à nossa equipe", escreveu Swiatek em suas redes sociais. "Ele parece ter uma ótima atitude, visão e grande experiência em um nível muito alto de tênis", acrescentou.

No passado, Fissette trabalhou com outras estrelas do tênis feminino, como a belga Kim Clijsters, a bielorrussa Victoria Azarenka, a romena Simona Halep e a alemã Angelique Kerber.

Mais recentemente, foi treinador até o mês passado da japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo.

Swiatek não participou do WTA 1000 de Pequim por "razões pessoais" e também não vai disputar o resto da turnê asiática.

Em sua mensagem, a polonesa explicou que se prepara para o WTA Finals, que será disputado de 2 a 9 de novembro na Arábia Saudita.

A ausência na turnê asiática pode levar Swiatek a perder o posto de número 1 do mundo, ultrapassada pela bielorrussa Aryna Sabalenka.