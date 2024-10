Ex-Real Madrid descobre que não é pai de filha de influencer

Vinicius Tobias descobriu que não é pai de filha de influencer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vinicius Tobias, ex-Real Madrid e atual integrante do time Shakhtar Donetsk, descobriu que não é o pai de Maitê. A revelação foi feita pela mãe da criança, Ingrid Lima, que fez uma postagem para anunciar o resultado de um teste de DNA.

Na postagem, Ingrid declarou que possui um relacionamento de idas e vindas com o lateral-direito. Com isso, nesse período, ele teria se envolvido com outra pessoa.

A partir disso, as partes resolveram realizar o teste de DNA para confirmar a paternidade da criança. O jogador, recentemente, surpreendeu com uma tatuagem com o nome da criança.

"Eu e Vinicius não estamos juntos há um tempo. Nesse tempo eu me relacionei com uma pessoa e ele também. Ambos seguiram suas vidas. Nesse meio tempo veio a Maitê. Decidimos fazer o teste de DNA, e a Maitê não é filha do Vinicius. Peço de coração para vocês pararem de atacar ele. Nós já sentamos e conversamos amigavelmente", declarou Ingrid em um trecho da publicação.

Vinicius Tobias, de 20 anos, fez sua base no Internacional. Ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2022. Ele passou duas temporadas emprestado ao Real Madrid, onde defendeu a equipe B.