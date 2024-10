Bia Haddad vence britânica e vai às quartas do WTA 500

Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 7-5, em duas horas e 25 minutos - Foto: WANG Zhao / AFP

A tenista brasileira Bia Haddad, número 10 do mundo, venceu a britânica Katie Boulter (N.35) nesta quinta-feira, 17, e avançou às quartas de final do WTA 500 de Ningbo para enfrentar a espanhola Paula Badosa (N.14). Bia fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/2) e 7-5, em duas horas e 25 minutos.

Na sexta-feira, Bia Haddad e Paula Badosa vão se enfrentar pela terceira vez em suas carreiras. No retrospecto do confronto, cada tenista tem uma vitória.

A espanhola venceu no WTA 500 de Adelaide no início de 2023, e a brasileira deu o troco semanas depois no WTA 1000 de Doha.

Resultados desta quinta-feira do WTA 500 de Ningbo:

. Simples feminino - Oitavas de final:

Beatriz Haddad Maia (BRA) x Katie Boulter (GBR) 7-6 (7/2), 7-5

Barbora Krejcikova (CZE) x Ma Yexin (CHN) 7-6 (7/5), 6-3

Anna Kalinskaya (RUS) x Yuan Yue (CHN) 6-3, 6-3

Karolina Muchova (CZE) x Jaqueline Cristian (ROM) 6-2, 6-1