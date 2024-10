Barcelona terá camisa especial do Coldplay para clássico contra o Real Madrid

Membros da Coldplay posam com camisa especial do Barcelona - Foto: Divulgação | Spotify

Patrocinador máster do Barcelona, o Spotify prepara uma ação especial para o clássico contra o Real Madrid (El Clásico), no próximo dia 23 de outubro. A equipe catalã divulgará o logo da banda Coldplay, inspirado no álbum Moon Music, no principal espaço da camisa.

Não será a primeira vez que o Spotify reúne astros da música e do futebol. Artistas como Karol G, The Rolling Stones, Rosalía e Drake participaram de colaborações anteriores. A camisa da parceria será utilizada ainda pela equipe feminina do Barça, no dia 2 de novembro.

"Coldplay é uma das bandas mais queridas do mundo no Spotify, e sua conexão histórica com o Barça é profunda. Estamos emocionados em celebrar essa história com fãs de todo o mundo por meio da icônica camisa do Barça. O lançamento de Moon Music é um momento perfeito para celebrar o poder do futebol e a capacidade da música de unir as pessoas”, explicou Marc Hazan, vice-presidente de parcerias e marketing do Spotify.

Para Juli Guiu, vice-presidente de marketing do Barcelona, a relação do clube com o grupo é de longa data, já que a “música da banda acompanhou alguns dos melhores momentos do clube”.

"Estamos muito felizes que, por meio de nossa parceria com o Spotify, Coldplay será destaque na camisa do FC Barcelona para o El Clásico. A banda e o clube têm um amor mútuo que remonta muitos anos, desde a visita da banda a sessões de treinamento, até jogadores do Barça assistindo a shows do Coldplay ao vivo em Barcelona ao longo dos anos, além da música da banda ter acompanhado alguns dos melhores momentos do clube", declarou.

Com 12 faixas no Spotify Billions Club, Coldplay é a banda britânica mais ouvida de todos os tempos no Spotify. E essa conexão especial com os fãs do Barça foi estabelecida quando seu grande sucesso de 2008, Viva la Vida, se tornou o hino não oficial do clube durante a temporada de 2008-2009.

"Estamos honrados que o Spotify tenha escolhido apresentar nosso design de Moon Music na camisa do FC Barcelona. Temos uma relação especial com a cidade e o clube há muitos anos. Também estamos orgulhosos de apoiar o ACNUR em seu trabalho para proteger refugiados e pessoas deslocadas ao redor do mundo. Nossos sinceros agradecimentos ao Spotify e ao FC Barcelona por tornar isso possível", disseram os membros do Coldplay.

Camisa especial será usada pelas equipes masculina e feminina do Barcelona | Foto: Divulgação | Spotify

A edição limitada da camisa estará disponível para compra nas Lojas Oficiais do Barça na Espanha e online a partir de 18 de outubro. Inspirada no ano de fundação do clube, haverá 1.899 camisas exclusivas. Além disso, para os super fãs, o site oferecerá uma coleção muito especial de 22 camisas que brilham no escuro — 11 assinadas pelos jogadores titulares da equipe masculina e 11 assinadas pelas jogadoras titulares da equipe feminina.

Todo o lucro líquido das camisas de edição limitada será destinado à Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). A parceria entre o FC Barcelona e o ACNUR começou em 2022 e visa conscientizar os fãs de futebol ao redor do mundo.

Spotify, FC Barcelona e Coldplay também estão lançando uma coleção de lifestyle em edição limitada, incluindo camisetas, moletons e cachecóis. As imagens dos produtos unem os temas celestiais de Moon Music com as cores lendárias do FC Barcelona. A mercadoria de edição limitada também estará disponível para compra na Loja do FC Barcelona a partir de 18 de outubro, com parte dos lucros destinada à Agência da ONU para Refugiados.