Após goleada, torcida do Vitória esgota ingressos para decisão no Barradão

Ingressos de arquibancada para Vitória x São Paulo no Barradão estão esgotados - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

As arquibancadas do Barradão vão pulsar neste domingo, 7. Após perder por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 3, e voltar ao Z-4 do Campeonato Brasileiro, o Vitória informou nas redes sociais que os ingressos destinados à torcida rubro-negra para o jogo que define o futuro do Leão estão esgotados.

Para o duelo contra o São Paulo, às 16h, pela trigésima oitava rodada do Brasileirão, o setor de arquibancadas já está totalmente esgotado. Restam apenas poucos ingressos para o setor de cadeiras da torcida do Vitória e para a arquibancada destinada à torcida visitante. Assim, o Barradão promete lotação máxima e muita vibração em apoio à permanência do clube na Série A.

A partida, que ganhou contornos de final de campeonato em plena disputa por pontos corridos, exige vitória do Vitória e tropeços de Santos, Fortaleza ou Ceará para que a equipe escape do rebaixamento para a segunda divisão. Atualmente, comandado por Jair Ventura, o time ocupa a décima sétima posição, com 42 pontos e 65% de chance de queda, de acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).