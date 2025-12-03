Flamengo se sagra campeão brasileiro e ajuda o Vitória; entenda

Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3 - Foto: Gilvan de Souza | Flamengo

É campeão! Após conquistar a Copa Libertadores, o Flamengo assegurou matematicamente o título do Campeonato Brasileiro de 2025, nesta quarta-feira, 3, ao vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã. O gol que decidiu a partida foi marcado por Samuel Lino, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Apesar de ainda faltar uma rodada para o fim do Brasileirão, o Flamengo não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras e chega ao seu oitavo título da Primeira Divisão nacional. Além disso, o time carioca mexeu com a parte de baixo da tabela e assim ajudou o Vitória.

Com a derrota, o Ceará se complicou na luta contra o rebaixamento. Apesar de estar fora do Z-4, o Vozão estacionou nos 43 pontos e caiu para a 15ª colocação, podendo ser ultrapassado pelo Leão da Barra na última rodada. O próximo adversário dos cearenses é o vice-líder da competição: o Palmeiras.

Caso não vença o Alviverde na rodada final do Brasileirão, o Ceará pode perder posição para o Vitória. O time baiano precisa, além de superar o São Paulo, torcer por pelo menos um empate do rival nordestino para deixar a zona da degola.

Samuel Lino marcou o gol do título | Foto: Adriann Fontes | Flamengo

Rodada decisiva

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.

Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.