Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TÍTULO E FORCINHA

Flamengo se sagra campeão brasileiro e ajuda o Vitória; entenda

Time carioca derrotou o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira, 3

João Grassi

Por João Grassi

03/12/2025 - 23:30 h
Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3
Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3 -

É campeão! Após conquistar a Copa Libertadores, o Flamengo assegurou matematicamente o título do Campeonato Brasileiro de 2025, nesta quarta-feira, 3, ao vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã. O gol que decidiu a partida foi marcado por Samuel Lino, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Apesar de ainda faltar uma rodada para o fim do Brasileirão, o Flamengo não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras e chega ao seu oitavo título da Primeira Divisão nacional. Além disso, o time carioca mexeu com a parte de baixo da tabela e assim ajudou o Vitória.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a derrota, o Ceará se complicou na luta contra o rebaixamento. Apesar de estar fora do Z-4, o Vozão estacionou nos 43 pontos e caiu para a 15ª colocação, podendo ser ultrapassado pelo Leão da Barra na última rodada. O próximo adversário dos cearenses é o vice-líder da competição: o Palmeiras.

Caso não vença o Alviverde na rodada final do Brasileirão, o Ceará pode perder posição para o Vitória. O time baiano precisa, além de superar o São Paulo, torcer por pelo menos um empate do rival nordestino para deixar a zona da degola.

Samuel Lino marcou o gol do título
Samuel Lino marcou o gol do título | Foto: Adriann Fontes | Flamengo

Leia Também:

Flamengo prepara investida por Gabriel Brazão, goleiro do Santos
Atacante do Flamengo interessa ao Bahia para 2026; saiba quem
Jair segue confiante na permanência após goleada: "Pra quem acredita"
Concorrentes vencem e Vitória termina rodada na zona de rebaixamento

Rodada decisiva

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.

Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória flamengo título

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Flamengo se sagrou campeão brasileiro nesta quarta-feira, 3
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x