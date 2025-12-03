Concorrentes vencem e Vitória termina rodada na zona de rebaixamento

Vitória foi goleado por 4 a 0 diante do RB Bragantino - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória está de volta a zona de rebaixamento. Após ser goleado por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino nesta noite de quarta-feira, 3, o Leão da Barra viu seus concorrentes na parte de baixo da tabela vencerem e o ultrapassarem na classificação do Campeonato Brasileiro.

Em reação surpreendente, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, na Arena Castelão, e chegou à quarta vitória consecutiva no campeonato. Além disso, o Santos derrotou o Juventude por 3 a 0, em pleno Alfredo Jaconi, com três gols de Neymar.

Com os resultados dos adversários na luta pela permanência na Série A, o Vitória vai encerrar a rodada na 17ª colocação, com 42 pontos. O Leão do Pici, por outro lado, saltou para a 16ª posição e agora soma 43 pontos. Já o Peixe está em 14º e possui 44 pontos, abrindo dois de vantagem para o Rubro-Negro.

Próximo compromisso

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.

Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.