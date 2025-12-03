DE VOLTA AO Z-4
Concorrentes vencem e Vitória termina rodada na zona de rebaixamento
Leão da Barra foi goleado pelo RB Bragantino nesta quarta-feira, 3
Por João Grassi
O Vitória está de volta a zona de rebaixamento. Após ser goleado por 4 a 0 para o Red Bull Bragantino nesta noite de quarta-feira, 3, o Leão da Barra viu seus concorrentes na parte de baixo da tabela vencerem e o ultrapassarem na classificação do Campeonato Brasileiro.
Em reação surpreendente, o Fortaleza venceu o Corinthians por 2 a 1, na Arena Castelão, e chegou à quarta vitória consecutiva no campeonato. Além disso, o Santos derrotou o Juventude por 3 a 0, em pleno Alfredo Jaconi, com três gols de Neymar.
Com os resultados dos adversários na luta pela permanência na Série A, o Vitória vai encerrar a rodada na 17ª colocação, com 42 pontos. O Leão do Pici, por outro lado, saltou para a 16ª posição e agora soma 43 pontos. Já o Peixe está em 14º e possui 44 pontos, abrindo dois de vantagem para o Rubro-Negro.
Leia Também:
FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO! ⚪⚫— Santos FC (@SantosFC) December 4, 2025
Com atuação histórica de Neymar Jr, Santos vence o Juventude por 3 a 0, com hat-trick do Príncipe, e conquista um resultado crucial para subir na tabela. AQUI É SANTOS! pic.twitter.com/WFZWNCRAer
FIIIIIIIIIIIIIM DE JOGOOOOOOOOO! VAMOS ATÉ O FIM! O FORTALEZA VENCE O CORINTHIANS POR DOIS A UM EM UMA ARENA CASTELÃO LOTADA COM MAIS DE 55 MIL TORCEDORES, CONQUISTA TRÊS PONTOS FUNDAMENTAIS E DEIXA A ZONA DE REBAIXAMENTO!— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 4, 2025
VAMOOOOOOOOOOOS! 🦁
⚽️ POCHETTINO
⚽️ HERRERA… pic.twitter.com/lFvKL4hakp
Próximo compromisso
O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.
No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.
Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes