Osvaldo reconhece atuação ruim do Vitória em goleada: "Displicente"

Osvaldo, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória teve uma atuação irreconhecível nesta noite de quarta-feira, 3, sendo goleado por 4 a 0 pelo Red Bull Bragantino, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão. Jogador mais experiente do elenco, Osvaldo entrou na segunda etapa do confronto.

Em entrevista ao Premiere após o apito final, o atacante e ídolo rubro-negro comentou sobre o inesperado resultado. Ele reconheceu o mau desempenho e chegou a dizer que poderia ter sido ainda pior, já que o time "foi aceitando" a pressão do Massa Bruta.

"Um jogo que a gente sabia que poderíamos sair daqui com nossa situação definida. Pedir desculpa ao nosso torcedor, porque hoje não foi o nosso time que estava vindo bem nos últimos jogos. A gente entrou muito displicente, não fizemos aquilo que trabalhamos nos últimos jogos. Pagamos muito caro", iniciou Osvaldo.

"O time do Red Bull entrou com uma rotação muito alta e a gente foi aceitando, foi aceitando. Tomamos dois gols e o Thiago [Couto] acabou fazendo duas grandes defesas, poderia ser até um placar maior", completou o 'Vovô'.



Apesar do retorno para a zona de rebaixamento, Osvaldo afirma que segue acreditando na permanência do Leão na Série A. Ele convocou a torcida para o duelo decisivo no Barradão, onde o time comandado por Jair Ventura joga a vida diante do São Paulo.

"Eu creio que a gente tá vivo pro último jogo, vamos tentar fazer o nosso dever de casa pra que a gente possa alcançar o nosso maior objetivo, que é essa permanência. É continuar acreditando, o Vitória é pra quem acredita. Mais uma vez, agradecer ao nosso torcedor pelo apoio que eles vêm dando pra gente, eles têm sido o nosso combustível. Contamos mais uma vez com eles para tentar definir a nossa situação diante do nosso torcedor", clamou.

Próximo compromisso

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.