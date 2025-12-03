Jair segue confiante na permanência após goleada: "Pra quem acredita"

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em baixo nível de competitividade, o Vitória foi atropelado pelo Red Bull Bragantino nesta noite de quarta-feira, 3, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O Leão da Barra perdeu por 4 a 0, voltou para a zona de rebaixamento e não depende apenas das próprias forças para permanecer na Série A. No entanto, Jair Ventura ainda acredita no time.



Em entrevista coletiva após o jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão, o técnico rubro-negro reconheceu o desempenho ruim na derrota, mas afirmou que o Vitória segue vivo na luta contra o rebaixamento. Jair afirma que, apesar de precisar torcer por um tropeço de algum concorrente, o Leão tende a se salvar se fizer sua parte.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A gente tinha cinco jogos de invencibilidade e apenas um gol sofrido. Desde que nós chegamos não tínhamos passado por isso. Sobre hoje é chover no molhado, um 4 a 0, tudo que eu falar aqui é desculpa de perdedor", iniciou Jair Ventura.

"O Vitória é para quem acredita. A gente não depende só da gente, mas temos nosso jogo em casa, adversários que estão na nossa briga tem jogos fora. A gente está vivíssimo se ganharmos o jogo. Para mim a situação que a gente tem que unicamente se preocupar é ganhar o nosso jogo, porque a maior frustração nossa vai ser se nós não ganharmos e as outras equipes que estão na briga não vencerem", garantiu.

Como já disse em outras coletivas, Jair Ventura aposta na força do Barradão como combustível para derrotar o São Paulo, último adversário na competição. O comandante convocou a torcida para a partida e falou sobre a importância de não "execrar" nenhum atleta depois de um revés duro.

Se não fosse a nossa torcida, a gente não estaria vivo para a última final. Eles nos apoiaram desde que eu cheguei e apoiam o Vitória a vida toda. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"Convocá-los para que eles possam fazer a força que fazem dentro da nossa casa. Se nós vencermos o nosso jogo, vai dar certo e a gente vai permanencer na Série A. Tenho total convicção na minha equipe, não posso vir aqui e execrar ninguém por causa de um jogo. São 13 jogos que eu tenho no comando, nenhum jogo eu tinha vivido isso. Hoje é um jogo para ser esquecido. Ainda bem que não foi o último, temos mais um", disse o treinador.

Confiança no trabalho

Mesmo com a goleada inesperada, Jair Ventura segue confiante na capacidade do elenco e na resposta dada ao seu trabalho. O técnico, que completou 13 compromissos à frente do Vitória, indicou que uma atuação abaixo não pode mascarar o que foi construído desde sua chegada.

"Se nós vencermos o nosso jogo, a gente está muito próximo do nosso objetivo, que é a permanência. A gente vai lutar para conseguir essa vitória, não vai ser fácil, como nunca foi. Um dia atípico, mas já passou, passei total confiança para os meus atletas, confio demais neles, a gente vai dar volta por cima. Como eu falei, 13 jogos. Um não pode valer por 13, sendo que em 12 a gente competiu e esse jogo fomos realmente abaixo", explicou Jair.

Jair Ventura ainda acredita na permanência do Vitória na Série A | Foto: Reprodução | TV Vitória/YouTube

Nós temos todas as condições de vencer em casa. Vencendo em casa, a gente está muito mais próximo do nosso objetivo que é permanecer. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.

Para seguir na Série A, o Leão da Barra vai precisar vencer o time paulista e torcer por um tropeço de Santos, Ceará ou Fortaleza.