Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AINDA DÁ?

Jair segue confiante na permanência após goleada: "Pra quem acredita"

Técnico do Vitória concedeu entrevista após a derrota de 4 a 0 do Vitória contra o RB Bragantino

João Grassi

Por João Grassi

03/12/2025 - 22:55 h
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

Em baixo nível de competitividade, o Vitória foi atropelado pelo Red Bull Bragantino nesta noite de quarta-feira, 3, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O Leão da Barra perdeu por 4 a 0, voltou para a zona de rebaixamento e não depende apenas das próprias forças para permanecer na Série A. No entanto, Jair Ventura ainda acredita no time.

Em entrevista coletiva após o jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão, o técnico rubro-negro reconheceu o desempenho ruim na derrota, mas afirmou que o Vitória segue vivo na luta contra o rebaixamento. Jair afirma que, apesar de precisar torcer por um tropeço de algum concorrente, o Leão tende a se salvar se fizer sua parte.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"A gente tinha cinco jogos de invencibilidade e apenas um gol sofrido. Desde que nós chegamos não tínhamos passado por isso. Sobre hoje é chover no molhado, um 4 a 0, tudo que eu falar aqui é desculpa de perdedor", iniciou Jair Ventura.

Leia Também:

Concorrentes vencem e Vitória termina rodada na zona de rebaixamento
Osvaldo reconhece atuação ruim do Vitória em goleada: "Displicente"
Capitão do Vitória sente lesão e é substituído de maneira forçada

"O Vitória é para quem acredita. A gente não depende só da gente, mas temos nosso jogo em casa, adversários que estão na nossa briga tem jogos fora. A gente está vivíssimo se ganharmos o jogo. Para mim a situação que a gente tem que unicamente se preocupar é ganhar o nosso jogo, porque a maior frustração nossa vai ser se nós não ganharmos e as outras equipes que estão na briga não vencerem", garantiu.

Como já disse em outras coletivas, Jair Ventura aposta na força do Barradão como combustível para derrotar o São Paulo, último adversário na competição. O comandante convocou a torcida para a partida e falou sobre a importância de não "execrar" nenhum atleta depois de um revés duro.

Se não fosse a nossa torcida, a gente não estaria vivo para a última final. Eles nos apoiaram desde que eu cheguei e apoiam o Vitória a vida toda.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

"Convocá-los para que eles possam fazer a força que fazem dentro da nossa casa. Se nós vencermos o nosso jogo, vai dar certo e a gente vai permanencer na Série A. Tenho total convicção na minha equipe, não posso vir aqui e execrar ninguém por causa de um jogo. São 13 jogos que eu tenho no comando, nenhum jogo eu tinha vivido isso. Hoje é um jogo para ser esquecido. Ainda bem que não foi o último, temos mais um", disse o treinador.

Confiança no trabalho

Mesmo com a goleada inesperada, Jair Ventura segue confiante na capacidade do elenco e na resposta dada ao seu trabalho. O técnico, que completou 13 compromissos à frente do Vitória, indicou que uma atuação abaixo não pode mascarar o que foi construído desde sua chegada.

"Se nós vencermos o nosso jogo, a gente está muito próximo do nosso objetivo, que é a permanência. A gente vai lutar para conseguir essa vitória, não vai ser fácil, como nunca foi. Um dia atípico, mas já passou, passei total confiança para os meus atletas, confio demais neles, a gente vai dar volta por cima. Como eu falei, 13 jogos. Um não pode valer por 13, sendo que em 12 a gente competiu e esse jogo fomos realmente abaixo", explicou Jair.

Jair Ventura ainda acredita na permanência do Vitória na Série A
Jair Ventura ainda acredita na permanência do Vitória na Série A | Foto: Reprodução | TV Vitória/YouTube
Nós temos todas as condições de vencer em casa. Vencendo em casa, a gente está muito mais próximo do nosso objetivo que é permanecer.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, em Salvador, válida pela 38ª e última rodada da Série A.

Para seguir na Série A, o Leão da Barra vai precisar vencer o time paulista e torcer por um tropeço de Santos, Ceará ou Fortaleza.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória entrevista Jair Ventura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x