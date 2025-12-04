Menu
PROVOCAÇÃO RIVAL

Vídeo: Bragantino provoca Vitória com ex-jogador do Bahia após goleada

Clube paulista resgata tuíte antigo do Vitória e usa Eric Ramires em provocação após vencer por 4 a 0 no Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/12/2025 - 8:16 h
Goleada do Bragantino sobre o Vitória vira provocação com ex-jogador do Bahia
Goleada do Bragantino sobre o Vitória vira provocação com ex-jogador do Bahia -

Após golear o Vitória na noite desta quarta-feira, 4, o Red Bull Bragantino aproveitou o momento para provocar o adversário rubro-negro com um vídeo envolvendo um ex-jogador do Bahia que atualmente defende a equipe paulista.

Logo após o apito final confirmar a vitória do “Massa Bruta” por 4 a 0 sobre o Leão da Barra, o clube utilizou as redes sociais para cutucar a torcida rubro-negra. A provocação recuperou um tuíte antigo do próprio Vitória no X (Twitter), publicado em outubro de 2024.

Na ocasião, o Vitória havia compartilhado uma imagem de Everaldo — que já não integra o elenco do clube — caracterizado como toureiro, profissão ligada à tauromaquia, em que a pessoa confronta um touro. Na montagem, o atacante aparecia encarando uma lata da bebida energética Red Bull, fazendo alusão ao mascote do Bragantino, acompanhada da frase: “Vem tranquilo”.

Relembre:

A brincadeira, feita após o triunfo rubro-negro por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino no Brasileirão de 2024, no Barradão, tinha justificativa: o gol daquela partida foi justamente marcado por Everaldo, o que reforçou a metáfora do jogador como toureiro. Contudo, a provocação aparentemente ficou “entalada” no clube paulista, que não perdeu tempo e respondeu à “pirraça” após o resultado desta quarta.

Leia Também:

UFMG: chances de queda do Vitória disparam após volta ao Z-4
Bahia ultrapassa R$ 50 milhões em bilheteria no Brasileirão 2025; veja
Flamengo se sagra campeão brasileiro e ajuda o Vitória; entenda

No X, o perfil do Red Bull Bragantino devolveu o “vem tranquilo” utilizando um vídeo de Eric Ramires — formado nas categorias de base do Bahia — dizendo que, em Bragança Paulista, “três pontos é triunfo”. A frase fez clara referência à tradicional provocação da torcida do Esquadrão, que costuma usar o termo “triunfo” no lugar de “vitória” ao celebrar bons resultados.

Confira:

Embora não tenha marcado na goleada sobre o Vitória, Eric Ramires já balançou as redes rubro-negras quando atuava pelo Bahia. Em 2018, no último clássico Ba-Vi disputado pelo Campeonato Brasileiro, o “Pivete de Aço” deixou tudo igual no Barradão ao marcar o gol que garantiu o empate por 2 a 2 na reta final da partida.

Eric Ramires comemorando gol contra o Vitória em 2018
Eric Ramires comemorando gol contra o Vitória em 2018 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Tags:

Bahia Bragantino Brasileirão Eric Ramires vitória

x