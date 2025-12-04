Bahia ultrapassa R$ 50 milhões em bilheteria no Brasileirão 2025; veja

Bahia atingiu rendimento milionário no Campeonato Brasileiro de 2025 apenas com bilheteria - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia fez seu último jogo como mandante na temporada nesta quarta-feira, 3, diante do Sport, pela trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 0 contou com a presença de 39.847 torcedores tricolores na Arena Fonte Nova e gerou uma renda de R$ 1.400.937.

Com o valor arrecadado nesta partida, o Bahia passou a somar R$ 50.166.010,5 de receita bruta apenas com bilheteria no Brasileirão de 2025, considerando os 19 jogos disputados na Arena Fonte Nova no certame.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A quantia acumulada exclusivamente com bilheteria já supera tudo o que o clube recebeu em premiações ao longo de 2025. Até o momento, o Tricolor de Aço contabiliza R$ 46.081.882,00 em bonificações, montante que não inclui a cota de televisão nem a premiação final do Campeonato Brasileiro, valores que serão divulgados somente após o encerramento da competição nacional.

Próximo à meta

O montante arrecadado pelo Bahia em bilheteria, premiações e vendas de atletas ao longo de dois mil e vinte e cinco — R$ 224.000.000 referentes às transferências de Lucho Rodríguez, Thaciano, Everaldo e Biel — aproxima-se da meta projetada pelo CEO da SAF tricolor, Raul Aguirre, em junho deste ano.

Na ocasião, em entrevista à TV Bahêa, o dirigente afirmou que o clube ultrapassaria “confortavelmente” a marca de R$ 400 milhões em receitas ao somar os valores provenientes das negociações de jogadores. “Se somar toda a parte de venda de atletas, vamos passar confortavelmente de R$ 400 milhões de receitas”, declarou.

Aguirre também destacou o crescimento acelerado das finanças do clube. “As receitas do clube têm crescido a um ritmo composto de 35%. No primeiro ano, crescemos 24%, e este ano vamos crescer 50%. As receitas operacionais estão projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões”, afirmou durante participação no BahêaCast.