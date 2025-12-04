Menu
HOME > ESPORTES
RENDIMENTO

Bahia ultrapassa R$ 50 milhões em bilheteria no Brasileirão 2025; veja

A arrecadação foi alcançada após o jogo contra o Sport

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/12/2025 - 6:13 h | Atualizada em 04/12/2025 - 8:31
Bahia atingiu rendimento milionário no Campeonato Brasileiro de 2025 apenas com bilheteria
-

O Bahia fez seu último jogo como mandante na temporada nesta quarta-feira, 3, diante do Sport, pela trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 0 contou com a presença de 39.847 torcedores tricolores na Arena Fonte Nova e gerou uma renda de R$ 1.400.937.

Com o valor arrecadado nesta partida, o Bahia passou a somar R$ 50.166.010,5 de receita bruta apenas com bilheteria no Brasileirão de 2025, considerando os 19 jogos disputados na Arena Fonte Nova no certame.

A quantia acumulada exclusivamente com bilheteria já supera tudo o que o clube recebeu em premiações ao longo de 2025. Até o momento, o Tricolor de Aço contabiliza R$ 46.081.882,00 em bonificações, montante que não inclui a cota de televisão nem a premiação final do Campeonato Brasileiro, valores que serão divulgados somente após o encerramento da competição nacional.

Leia Também:

Rogério Ceni cobra "personalidade e colhão" ao Bahia pelo G-5
Bahia supera Vitória e alcança melhor campanha do século na Série A
Juba se derrete por Danilo Fernandes e dedica gol em noite especial

Próximo à meta

O montante arrecadado pelo Bahia em bilheteria, premiações e vendas de atletas ao longo de dois mil e vinte e cinco — R$ 224.000.000 referentes às transferências de Lucho Rodríguez, Thaciano, Everaldo e Biel — aproxima-se da meta projetada pelo CEO da SAF tricolor, Raul Aguirre, em junho deste ano.

Na ocasião, em entrevista à TV Bahêa, o dirigente afirmou que o clube ultrapassaria “confortavelmente” a marca de R$ 400 milhões em receitas ao somar os valores provenientes das negociações de jogadores. “Se somar toda a parte de venda de atletas, vamos passar confortavelmente de R$ 400 milhões de receitas”, declarou.

Aguirre também destacou o crescimento acelerado das finanças do clube. “As receitas do clube têm crescido a um ritmo composto de 35%. No primeiro ano, crescemos 24%, e este ano vamos crescer 50%. As receitas operacionais estão projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões”, afirmou durante participação no BahêaCast.

