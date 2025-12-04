RENDIMENTO
Bahia ultrapassa R$ 50 milhões em bilheteria no Brasileirão 2025; veja
A arrecadação foi alcançada após o jogo contra o Sport
Por Téo Mazzoni
O Bahia fez seu último jogo como mandante na temporada nesta quarta-feira, 3, diante do Sport, pela trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 2 a 0 contou com a presença de 39.847 torcedores tricolores na Arena Fonte Nova e gerou uma renda de R$ 1.400.937.
Com o valor arrecadado nesta partida, o Bahia passou a somar R$ 50.166.010,5 de receita bruta apenas com bilheteria no Brasileirão de 2025, considerando os 19 jogos disputados na Arena Fonte Nova no certame.
A quantia acumulada exclusivamente com bilheteria já supera tudo o que o clube recebeu em premiações ao longo de 2025. Até o momento, o Tricolor de Aço contabiliza R$ 46.081.882,00 em bonificações, montante que não inclui a cota de televisão nem a premiação final do Campeonato Brasileiro, valores que serão divulgados somente após o encerramento da competição nacional.
Leia Também:
Próximo à meta
O montante arrecadado pelo Bahia em bilheteria, premiações e vendas de atletas ao longo de dois mil e vinte e cinco — R$ 224.000.000 referentes às transferências de Lucho Rodríguez, Thaciano, Everaldo e Biel — aproxima-se da meta projetada pelo CEO da SAF tricolor, Raul Aguirre, em junho deste ano.
Na ocasião, em entrevista à TV Bahêa, o dirigente afirmou que o clube ultrapassaria “confortavelmente” a marca de R$ 400 milhões em receitas ao somar os valores provenientes das negociações de jogadores. “Se somar toda a parte de venda de atletas, vamos passar confortavelmente de R$ 400 milhões de receitas”, declarou.
Aguirre também destacou o crescimento acelerado das finanças do clube. “As receitas do clube têm crescido a um ritmo composto de 35%. No primeiro ano, crescemos 24%, e este ano vamos crescer 50%. As receitas operacionais estão projetadas em mais ou menos R$ 360 milhões”, afirmou durante participação no BahêaCast.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes