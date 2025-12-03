Juba se derrete por Danilo Fernandes e dedica gol em noite especial

Luciano Juba em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O triunfo do Bahia por 2 a 0 sobre o Sport ganhou contornos ainda mais emocionantes pela despedida de Danilo Fernandes na Fonte Nova. Autor do segundo gol, o lateral-esquerdo Luciano Juba dedicou a vitória ao goleiro, que recebeu homenagens nesta quarta-feira, 3, após anunciar sua aposentadoria.

"Gostaria de dedicar esse gol e triunfo para o nosso amigo Danilo, que está encerrando junto com a gente, é a última vez dele aqui na Fonte Nova. Muito especial poder estar vencendo na despedida de um grande amigo. Foi uma honra trabalhar com ele durante todo esse tempo. Espero que Deus continue abençoando ele, que é um cara fantástico", disse o camisa 46.

Danilo, que não chegou a entrar em campo, foi homenageado antes e depois da partida. De faixa de capitão entregue por Everton Ribeiro, o goleiro viu torcida do Bahia celebrar seus quatro anos de clube.

O momento contou com a presença dos pais, esposa e filhos, além das taças do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste — títulos que carregam sua participação.

A despedida emocionou o elenco, que vive com Danilo desde 2021 uma trajetória marcada por altos e baixos: do rebaixamento à Série B, passando pelo acesso imediato, até o retorno do Bahia à Copa Libertadores após 35 anos.