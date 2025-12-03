"Não tem preço": Danilo se emociona em jogo de despedida na Fonte Nova

Danilo Fernandes, goleiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O triunfo do Bahia sobre o Sport nesta quarta-feira, 3, foi mais do que especial para Danilo Fernandes. Após anunciar sua aposentadoria, o goleiro se despediu da Arena Fonte Nova em noite especial marcada por diversas homenagens realizadas pelo Tricolor.

Com faixa de capitão entregue por Everton Ribeiro após o apito final, Danilo recebeu uma placa especial do clube e teve as taças do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste à mostra durante o momento especial, que também contou com seus pais, esposa e filhos.

"Só agradecer. Esse turbilhão de emoções vai ser difícil de explicar e encontrar palavras para demonstrar o quanto eu estou grato por todos pela minha carreira. Um momento para agradecer os meus familiares, sem eles nada disso seria possível. Desfrutar desse momento, curtir esse carinho da torcida. É para isso que a gente trabalha, não tem preço", disse o jogador levemente emocionado em entrevista ao Premiere.

Jogador do atual elenco a mais tempo no Bahia, o goleiro de 37 anos veste azul, vermelho e branco desde 2021 e passou por uma verdadeira montanha-russa de emoções em Salvador. Titular do time que foi rebaixado à Série B, Danilo também fez parte da equipe que reergueu o Tricolor de volta à elite do futebol brasileiro em 2022, e à Copa Libertadores após 35 anos.