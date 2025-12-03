Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

"Não tem preço": Danilo se emociona em jogo de despedida na Fonte Nova

Goleiro viveu noite de homenagens, lágrimas e gratidão na última vez diante da torcida tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/12/2025 - 22:32 h
Danilo Fernandes, goleiro do Bahia
Danilo Fernandes, goleiro do Bahia -

O triunfo do Bahia sobre o Sport nesta quarta-feira, 3, foi mais do que especial para Danilo Fernandes. Após anunciar sua aposentadoria, o goleiro se despediu da Arena Fonte Nova em noite especial marcada por diversas homenagens realizadas pelo Tricolor.

Com faixa de capitão entregue por Everton Ribeiro após o apito final, Danilo recebeu uma placa especial do clube e teve as taças do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste à mostra durante o momento especial, que também contou com seus pais, esposa e filhos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Só agradecer. Esse turbilhão de emoções vai ser difícil de explicar e encontrar palavras para demonstrar o quanto eu estou grato por todos pela minha carreira. Um momento para agradecer os meus familiares, sem eles nada disso seria possível. Desfrutar desse momento, curtir esse carinho da torcida. É para isso que a gente trabalha, não tem preço", disse o jogador levemente emocionado em entrevista ao Premiere.

Leia Também:

Com joia da base, Bahia divulga relacionados para jogo contra o Sport
Fonte Nova instala Wi-Fi de alta tecnologia similar ao de estádio do Boca Juniors
Bahia x Sport: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Jogador do atual elenco a mais tempo no Bahia, o goleiro de 37 anos veste azul, vermelho e branco desde 2021 e passou por uma verdadeira montanha-russa de emoções em Salvador. Titular do time que foi rebaixado à Série B, Danilo também fez parte da equipe que reergueu o Tricolor de volta à elite do futebol brasileiro em 2022, e à Copa Libertadores após 35 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Danilo Fernandes, goleiro do Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Danilo Fernandes, goleiro do Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Danilo Fernandes, goleiro do Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Danilo Fernandes, goleiro do Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x