HOME > ESPORTES
ESPORTES

Com gol de Juba, Bahia domina o Sport e mantém sonho do G-5 vivo

Tricolor bateu o rival nordestino por 2 a 0 na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/12/2025 - 21:57 h
Luciano Juba marcou contra seu ex-clube
Luciano Juba marcou contra seu ex-clube

O Bahia atropelou o Sport na Arena Fonte Nova. Precisando ganhar para ir à última rodada com chances de terminar no G-5 do Brasileirão, o Tricolor impôs seu ritmo diante do lanterna e venceu por 2 a 0, em um placar que só não aumentou porque Caíque França fez milagres no gol do Leão da Ilha — incluindo um pênalti de Willian José defendido.

Dominante desde o primeiro minuto, o Esquadrão de Aço não demorou muito para criar chances claras de gol, mas abriu o placar somente aos 40 minutos do primeiro tempo, com Rodrigo Nestor acertando o ângulo em finalização com a perna esquerda. Na segunda etapa, o ex-Sport Luciano Juba sacramentou o placar com um golaço e fez valer a lei do ex.

Rodrigo Nestor assumiu a vice-liderança do Bahia na temporada com cinco gols
Rodrigo Nestor assumiu a vice-liderança do Bahia na temporada com cinco gols | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com o resultado, o Esquadrão de Aço chegou à sexta colocação com 60 pontos e diminuiu a distância em relação ao Fluminense, seu próximo adversário, para apenas um ponto. Para depender apenas de si na última rodada, o Tricolor precisa torcer para um tropeço do Botafogo nesta 37ª rodada, que encara o Cruzeiro em Belo Horizonte.

O Bahia também bateu um recorde importante no Brasileirão de pontos corridos. O triunfo fez o Tricolor superar a histórica campanha do Vitória em 2013 — ultrapassando os 59 pontos conquistados pelo arquirrival. A maior marca do futebol nordestino pertence ao Fortaleza, que fez 68 pontos em 2024.

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 7, às 16h, no Maracanã, contra o Fluminense, valendo a vaga no G-5 do Brasileirão e classificação na fase de grupos da Libertadores.

x