Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMPANHA RECORDE

Bahia supera recorde do Vitória de mais de uma década no Brasileirão

Tricolor de Aço chegou aos 60 pontos após triunfo sobre o Sport

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

03/12/2025 - 22:56 h
Rodrigo Nestor abriu o placar contra o Sport na Arena Fonte Nova
Rodrigo Nestor abriu o placar contra o Sport na Arena Fonte Nova -

O Bahia superou um marco que há mais de uma década pertencia ao maior rival. Nesta quarta-feira, 3, ao vencer o Sport por 2 a 0, o Esquadrão chegou aos 60 pontos e ultrapassou a pontuação obtida pelo Vitória em 2013 — até então, a melhor campanha de um clube baiano no Brasileirão por pontos corridos.

A expressiva marca foi conquistada faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Bahia tem a chance de estabelecer um novo recorde histórico. Com três pontos ainda em disputa, o Tricolor de Aço pode atingir até 63 pontos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, ao superar a pontuação do Vitória em 2013, o Bahia passa a deter a segunda melhor campanha de um clube nordestino em uma edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.

Veja as melhores campanhas de equipes nordestinas no Brasileirão por pontos corridos:

  • 1 – Fortaleza 2024: 68 pontos e 19 vitórias
  • 2 – Bahia 2025: 60 pontos e 17 triunfos*
  • 3 – Vitória 2013: 59 pontos e 16 vitórias
  • 4 – Sport 2015: 59 pontos e 15 vitórias

*Bahia ainda tem uma rodada a disputar no Campeonato Brasileiro de 2025.

Leia Também:

Juba se derrete por Danilo Fernandes e dedica gol em noite especial
"Não tem preço": Danilo se emociona em jogo de despedida na Fonte Nova
Fonte Nova instala Wi-Fi de alta tecnologia similar ao de estádio do Boca Juniors

Recorde histórico, mas objetivo ainda não alcançado

Apesar de ter superado o feito do rival e se tornar detentor da melhor campanha de uma equipe baiana no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o Bahia ainda não conquistou seu objetivo final: a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2026.

Mesmo já assegurada a participação na competição, o Tricolor de Aço ainda definirá em qual fase entrará em duelo direto contra o Fluminense, neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão campeonato brasileiro EC Bahia Rogério Ceni série a vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Nestor abriu o placar contra o Sport na Arena Fonte Nova
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Rodrigo Nestor abriu o placar contra o Sport na Arena Fonte Nova
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Rodrigo Nestor abriu o placar contra o Sport na Arena Fonte Nova
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Rodrigo Nestor abriu o placar contra o Sport na Arena Fonte Nova
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x