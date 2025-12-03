CAMPANHA RECORDE
Bahia supera recorde do Vitória de mais de uma década no Brasileirão
Tricolor de Aço chegou aos 60 pontos após triunfo sobre o Sport
Por Téo Mazzoni
O Bahia superou um marco que há mais de uma década pertencia ao maior rival. Nesta quarta-feira, 3, ao vencer o Sport por 2 a 0, o Esquadrão chegou aos 60 pontos e ultrapassou a pontuação obtida pelo Vitória em 2013 — até então, a melhor campanha de um clube baiano no Brasileirão por pontos corridos.
A expressiva marca foi conquistada faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Bahia tem a chance de estabelecer um novo recorde histórico. Com três pontos ainda em disputa, o Tricolor de Aço pode atingir até 63 pontos.
Além disso, ao superar a pontuação do Vitória em 2013, o Bahia passa a deter a segunda melhor campanha de um clube nordestino em uma edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.
Veja as melhores campanhas de equipes nordestinas no Brasileirão por pontos corridos:
- 1 – Fortaleza 2024: 68 pontos e 19 vitórias
- 2 – Bahia 2025: 60 pontos e 17 triunfos*
- 3 – Vitória 2013: 59 pontos e 16 vitórias
- 4 – Sport 2015: 59 pontos e 15 vitórias
*Bahia ainda tem uma rodada a disputar no Campeonato Brasileiro de 2025.
Recorde histórico, mas objetivo ainda não alcançado
Apesar de ter superado o feito do rival e se tornar detentor da melhor campanha de uma equipe baiana no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o Bahia ainda não conquistou seu objetivo final: a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2026.
Mesmo já assegurada a participação na competição, o Tricolor de Aço ainda definirá em qual fase entrará em duelo direto contra o Fluminense, neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã.
