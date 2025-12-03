Bahia supera recorde do Vitória de mais de uma década no Brasileirão

Rodrigo Nestor abriu o placar contra o Sport na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia superou um marco que há mais de uma década pertencia ao maior rival. Nesta quarta-feira, 3, ao vencer o Sport por 2 a 0, o Esquadrão chegou aos 60 pontos e ultrapassou a pontuação obtida pelo Vitória em 2013 — até então, a melhor campanha de um clube baiano no Brasileirão por pontos corridos.

A expressiva marca foi conquistada faltando uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Bahia tem a chance de estabelecer um novo recorde histórico. Com três pontos ainda em disputa, o Tricolor de Aço pode atingir até 63 pontos.

Além disso, ao superar a pontuação do Vitória em 2013, o Bahia passa a deter a segunda melhor campanha de um clube nordestino em uma edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.

Veja as melhores campanhas de equipes nordestinas no Brasileirão por pontos corridos:

1 – Fortaleza 2024: 68 pontos e 19 vitórias

2 – Bahia 2025: 60 pontos e 17 triunfos*

3 – Vitória 2013: 59 pontos e 16 vitórias

4 – Sport 2015: 59 pontos e 15 vitórias

*Bahia ainda tem uma rodada a disputar no Campeonato Brasileiro de 2025.

Recorde histórico, mas objetivo ainda não alcançado

Apesar de ter superado o feito do rival e se tornar detentor da melhor campanha de uma equipe baiana no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o Bahia ainda não conquistou seu objetivo final: a classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2026.

Mesmo já assegurada a participação na competição, o Tricolor de Aço ainda definirá em qual fase entrará em duelo direto contra o Fluminense, neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã.