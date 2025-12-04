UFMG: chances de queda do Vitória disparam após volta ao Z-4

Vitória foi goleado por 4 a 0 diante do Red Bull Bragantino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A uma rodada do fim do Campeonato Brasileiro, o Vitória se complicou na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira, 3, o Leão da Barra foi atropelado pelo Red Bull Bragantino e voltou ao Z-4 da Série A após os resultados da trigésima sétima rodada.

Com a derrota, a probabilidade de queda do Vitória — que antes da partida era de 30,5% — teve um aumento de 34,5 pontos percentuais, chegando a aproximadamente 65% de chance de descenso para a Série B, segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Probabilidades de rebaixamento | Foto: Reprodução / UFMG

No cenário atual, o Vitória só tem uma probabilidade menor de rebaixamento do que o Internacional, que acumula cerca de 77,6% de risco. Os outros adversários diretos do Leão — Fortaleza, Ceará e Santos — possuem, respectivamente, 35%, 20,3% e 2% de chance de queda.

Para escapar do rebaixamento, o Vitória precisa vencer o São Paulo na última rodada, neste domingo, 7, às 16h, no Barradão, além de torcer por tropeços de pelo menos um dos concorrentes diretos na disputa contra o Z-4. O rubro-negro ocupa a décima sétima posição do Brasileirão, com 42 pontos conquistados.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro: