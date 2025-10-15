"Amanhã é guerra": Torcida do Vitória marca presença em treino aberto

Torcida do Vitória presente no treino aberto - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória finalizou a preparação para o clássico contra o Bahia de maneira especial. O treino desta tarde de quarta-feira, 15, foi aberto para a torcida rubro-negra, que compareceu ao Estádio Manoel Barradas.

Milhares de torcedores entoaram cânticos de apoio ao elenco, que foram em direção às arquibancadas e saudaram os presentes. “Amanhã é guerra", gritavam os presentes em referência ao Ba-Vi.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Após o aquecimento e pré-treino, o elenco do Leão da Barra aprimorou a bola parada defensiva, ofensiva e, sob comando do técnico Jair Ventura, fez um treinamento em campo reduzido. Os goleiros ficaram nos específicos da posição.

Atacante é relacionado

Totalmente recuperado de uma lesão na coxa, Fabri participou normalmente das atividades. Depois de ficar fora dos últimos três compromissos da equipe, o atacante foi relacionado para a partida.

O lateral-esquerdo Jamerson, que passou por cirurgia no tornozelo em junho, trabalhou em separado do restante do grupo.

Fabri foi relacionado para o Ba-Vi | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Clássico Ba-Vi

O Vitória recebe o Bahia no Barradão nesta quinta-feira, 16, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tenta emendar o sétimo jogo consecutivo sem perder para o rival como mandante.