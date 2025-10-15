"Não é hora de olhar para o Bahia", opina Baralhas antes do Ba-Vi

Baralhas em coletiva antes do Ba-Vi - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Toda Salvador já está se preparando para o último Ba-Vi da temporada - mas, mais do que qualquer um, os jogadores estão se organizando para o grande clássico, como comentou Baralhas, volante do Vitória.

Entre elogios ao técnico Jair Ventura, palavras de apoio à torcida e pedidos por mais concentração, o jogador deixou claro que o Vitória entrará em campo determinado a reverter o momento complicado no Brasileirão, onde atualmente se encontra na zona de rebaixamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogo não promete ser fácil - apesar de estar em casa, no Barradão, o Vitória enfrenta seu maior rival sem seu capitão, Lucas Halter, suspenso após a expulsão diante do Vasco. Para Baralhas, a falta é inegável, mas o time tem um plano.

"Vai fazer falta. A gente sabe a importância que o Halter tem, né? O nosso capitão vai fazer falta no jogo, mas o professor já entende as opções e sabe que quem entrar vai corresponder à altura", opinou.

O volante também falou sobre o entrosamento com Ronald, provável companheiro no meio-campo para o clássico. "O Ronald é um excelente jogador. A característica principal dele a gente sabe que é com a bola no pé, mas não vejo dificuldade sem a bola, como falam", afirmou.

"Às vezes acho que a gente pode se conversar melhor ali pra poder se acertar. Eu acho que é isso, é se falando ali dentro de campo pra que a gente possa se acertar em alguns movimentos e algumas pressões pra que a gente possa acertar a marcação nossa ali", completou.

Professor do Leão

Vivendo uma temporada atípica, o Vitória passou por quatro técnicos ao longo do ano, terminando, por enquanto, em Jair Ventura. No time, o novo professor já criou uma relação de confiança, reforçando a fé do elenco.

"É um cara que passa confiança pro elenco, dá liberdade pra gente tomar as decisões ali dentro de campo, sempre nos apoiando e com aquele toque que ele tem, o sistema defensivo que ele sabe muito bem, sabe se defender, então acho que é o principal", elogiou Baralhas.

Fase difícil

As coisas não tem sido boas para o Vitória. Em meio a dificuldades na tabela, o time está três pontos abaixo do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, o Santos, e ainda precisa lutar para sair do vermelho.

Questionado sobre o clima de rivalidade e o que ficou da última partida na virada de 4 a 3 para o Vasco, o volante foi direto: o foco é total no jogo de quinta-feira, sem se apegar à rodada anterior.

"Passou, passou, não adianta ficar lembrando. Temos que ter cabeça, a gente sabe como é, que clássico é clássico, as coisas se esquentam, mas temos que ter cabeça focada nos três pontos e fazer um grande jogo pra que a gente possa sair com a vitória", garantiu.

Baralhas em coletiva antes do Ba-Vi | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Apoio, no entanto, nunca faltou. Baralhas fez questão de enaltecer a torcida do Vitória, que mesmo diante das dificuldades segue apoiando o time com intensidade.

"É muito importante o apoio da torcida, a aproximação que eles têm com a nossa equipe. Isso pra gente é muito importante, mostra o carinho que eles têm por nós e temos que retribuir isso dentro do campo e fazer o nosso melhor", afirmou.

"O tratamento da torcida com a má fase é surreal. O carinho que o torcedor do Vitória tem, não com a equipe, mas com a instituição Vitória, é fora de série. Então, como eu falo, a gente tem que fazer o nosso melhor ali pra retribuir o carinho deles que têm por nós", completou.

Tudo dá errado no fim?

Ao longo da temporada, uma das maiores dificuldades vividas pelo Rubro-Negro é a tomada de gols no finalzinho das partidas. Perdendo muitos pontos por viradas ou derrotas nos acréscimos, o time vem sendo cobrado pela atenção no final do tempo regular.

"Acho que a nossa concentração tem que ser a mesma do início ao fim para que não possa mais ocorrer esses tipos de situações que no final do jogo a gente acaba sofrendo. Então acho que a nossa concentração tem que estar ligada do início ao fim, que consequentemente a gente não sofre nos finais da partida", disse Baralhas.

Sobre o trabalho em campo, Baralhas elogiou o treinamento de jogadas ensaiadas e bolas paradas implementado por Jair Ventura. "Ele tem o treinamento de bola parada, tem as jogadas dele, então acho que isso é um ponto positivo, é um ponto que agregou e, consequentemente, estão saindo os gols assim e que continuem dando certo até o final da temporada", opinou.

Mas o tom mais forte veio quando falou sobre a entrega dentro de campo: "Se tava mostrando 100% e não tava sendo suficiente, a gente tem que dar 120%, tem que dar 200%, né? Então acho que se fala muito nisso, de cada dia fazer o nosso melhor pra que as coisas possam começar a dar certo e a gente sair dessa situação".

Foco no Bahia ou no próprio Vitória?

Em meio a ajustes que precisam ser feitos, surge a dúvida - é hora de pensar nos pontos fracos do Bahia para que eles possam ser aproveitados, ou focar nos pontos fracos do próprio Vitória para fortalecer o time?

Ao ser questionado sobre o adversário, Baralhas acredita que o Vitória precisa olhar para si mesmo e não para o Bahia. "Temos que fazer o nosso melhor, não tenho que olhar o time do Bahia, como o Bahia tá na classificação", opinou.

Baralhas em coletiva antes do Ba-Vi | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

"Eu tenho que olhar pra dentro do Vitória, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer dentro de campo, o que a gente tem que fazer dentro de campo pra a gente sair com a vitória, com os três pontos e buscar a melhor classificação nossa", explicou.

O volante também revelou a expectativa de voltar a marcar, quem sabe até com um chute de fora da área. "Espero fazer novamente esse feito, espero que seja agora, amanhã, tá perto da área ali que a chance, a probabilidade pode ser maior de sair um golzinho ali de fora da área", afirmou.

Último Ba-Vi do ano

Com a missão de reagir na tabela e de dar uma resposta à torcida, o Vitória encara o Bahia nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Baralhas garante: o grupo está pronto para lutar até o fim.

"A nossa cabeça tá focada nos três pontos. Clássico é clássico, a gente sabe o quanto representa, e vamos fazer de tudo pra sair com a vitória e retribuir o carinho da torcida", finalizou o volante.