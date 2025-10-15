Vitória confirma realização do “Corredor Rubro-Negro” após veto da PM

A festa está mantida! O Vitória reverteu o veto da PM-BA e confirmou o Corredor Rubro-Negro para a chegada do time no Barradão, às 20h, antes do Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O tradicional “Corredor Rubro-Negro” antes dos jogos do Vitória será mais um atrativo do Ba-Vi desta quinta-feira, 16. Para o duelo, marcado para às 21h30, a festa da torcida do Leão está prevista para iniciar às 20h, conforme divulgado pelo perfil oficial do Vitória nas redes sociais.

Em nota, o Vitória informou que apresentou um plano operacional à Polícia Militar da Bahia na manhã desta quarta-feira, 15, garantindo a segurança para a realização do “Corredor Rubro-Negro”.

"O plano operacional, que foi montado por membros da direção e do Departamento de Futebol, alterou o horário da saída do ônibus da delegação da concentração para depois da chegada do ônibus do Esporte Clube Bahia", informou o clube.

Ainda na nota, o Vitória garantiu que manteve conversas com a direção da torcida uniformizada Os Imbatíveis para assegurar que nenhum ato de violência ocorra durante a operação.

A mobilização da torcida do Vitória havia sido vetada por determinação da Polícia Militar (PM-BA) nesta terça-feira, 14. De acordo com a estratégia de segurança do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE), não haveria tempo hábil suficiente para escoltar os ônibus das duas equipes caso o “Corredor Rubro-Negro” ocorresse.

No entanto, apesar da confirmação do veto, o Vitória conseguiu reverter a situação, e a festa rubro-negra está marcada para às 20h nos arredores do Barradão, durante a chegada do ônibus do Leão da Barra antes do clássico. O Ba-Vi será realizado às 21h30 desta quinta-feira, 16, no Estádio Manoel Barradas, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.