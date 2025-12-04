PÚBLICO RECORDE
Vitoria terá lotação máxima no Barradão em decisão contra o São Paulo
Leão da Barra decide a permanência na Série A
Por João Grassi
A torcida do Vitória vai novamente encher o Barradão. O clube anunciou nesta tarde de quinta-feira, 4, através das redes sociais, que os ingressos de todos os setores foram vendidos para a partida contra o São Paulo, que vale a permanência na Série A.
Durante a manhã desta quinta, o Vitória informou que restavam apenas entradas no setor cadeira para serem adquiridas, que também foram esgotadas. De acordo com o Leão da Barra, apenas o setor visitante segue disponível para vendas.
Além disso, os sócios do Sou Mais Vitória puderam ser novamente contemplados pela promoção 'Cupom Sócio SMV'. O jogo decisivo na briga do Rubro-Negro contra o rebaixamento terá casa cheia, assim como contra o Mirassol, quando foi registrado público recorde no estádio.
Rodada decisiva
O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, válida pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista precisa de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.
No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.
Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.
