Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEVE JOGAR

Vitória avalia pagar multa para contar com Erick em jogo decisivo

Atacante titular do Leão está emprestado pelo São Paulo

João Grassi

Por João Grassi

04/12/2025 - 16:17 h
Erick, atacante do Vitória
Erick, atacante do Vitória -

Peça importante no elenco rubro-negro, Erick está emprestado ao Vitória pelo São Paulo, último adversário do Leão no Brasileirão. Na teoria, o camisa 33 seria desfalque por questões contratuais, mas o clube baiano deve contar com o atacante para o confronto que vale a permanência na Série A.

Para poder escalar Erick no duelo, o Vitória terá que pagar multa de R$ 1 milhão ao São Paulo. De acordo com informação publicada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo Portal A TARDE, o Rubro-Negro pretende desembolsar o valor para utilizar o atacante. As negociações já estão em andamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vitória teve que lidar com situações semelhantes envolvendo Ramon, Lucas Halter e Thiago Couto. Depois do lateral-esquerdo desfalcar o time diante do Internacional, o Leão entrou em acordo com o Botafogo após um imbróglio envolvendo o zagueiro e ainda pagou a multa da cláusula do goleiro.

Com três gols e cinco assistências no Brasileiro, Erick é titular e um dos destaques na equipe comandada por Jair Ventura, tendo chegado a atuar improvisado como ala-direito. Em situação difícil na briga contra o rebaixamento, o Leão promete não medir esforços para ter força máxima em sua partida mais importante de 2025.

Leia Também:

Vitória já decidiu rebaixamento na última rodada da Série A cinco vezes; relembre
Veja todos os cenários possíveis de rebaixamento em 2025
Jair Ventura teme desfalques de Halter e Dudu na decisão do Vitória
Após goleada, torcida do Vitória esgota ingressos para decisão no Barradão

Rodada decisiva

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, válida pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista precisa de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.

Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Erick multa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Erick, atacante do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Erick, atacante do Vitória
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Erick, atacante do Vitória
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Erick, atacante do Vitória
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x