Vitória avalia pagar multa para contar com Erick em jogo decisivo

Erick, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Peça importante no elenco rubro-negro, Erick está emprestado ao Vitória pelo São Paulo, último adversário do Leão no Brasileirão. Na teoria, o camisa 33 seria desfalque por questões contratuais, mas o clube baiano deve contar com o atacante para o confronto que vale a permanência na Série A.

Para poder escalar Erick no duelo, o Vitória terá que pagar multa de R$ 1 milhão ao São Paulo. De acordo com informação publicada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo Portal A TARDE, o Rubro-Negro pretende desembolsar o valor para utilizar o atacante. As negociações já estão em andamento.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Vitória teve que lidar com situações semelhantes envolvendo Ramon, Lucas Halter e Thiago Couto. Depois do lateral-esquerdo desfalcar o time diante do Internacional, o Leão entrou em acordo com o Botafogo após um imbróglio envolvendo o zagueiro e ainda pagou a multa da cláusula do goleiro.

Com três gols e cinco assistências no Brasileiro, Erick é titular e um dos destaques na equipe comandada por Jair Ventura, tendo chegado a atuar improvisado como ala-direito. Em situação difícil na briga contra o rebaixamento, o Leão promete não medir esforços para ter força máxima em sua partida mais importante de 2025.

Rodada decisiva

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, válida pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista precisa de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.

Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.