Veja todos os cenários possíveis de rebaixamento em 2025

Taça do Brasileirão - Foto: (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Só falta mais uma rodada do Brasileirão, e a corrida contra o rebaixamento segue a todo vapor. Com Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos vivendo situações que variam do "depende só de si" a combinações específicas de resultados, as possibilidades de queda se multiplicam, e formam 729 possíveis cenários até o final.

Entre os clubes envolvidos, Internacional e Vitória são os que ocupam o cenário mais delicado. Qualquer rodada em que os dois não vencem simultaneamente abre espaço para combinações que os deixam muito próximos da queda, independentemente dos resultados paralelos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Isso acontece porque eles partem de pontuações mais baixas e são diretamente afetados por qualquer movimentação positiva dos adversários diretos.

Para escapar, ambos têm caminhos claros. Com vitória, ganham margem e passam a depender menos dos demais. Com empate, ficam vulneráveis a vitórias de Fortaleza, Ceará e Santos.

Já com derrota, passam a depender de tropeços múltiplos, inclusive de clubes com campanhas superiores. Há também cenários em que apenas um deles vence, e nesses casos, o vencedor respira por conta própria e o perdedor passa a depender intensamente do que aconteça nas outras partidas.

Vitória e Palmeiras no Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Fortaleza e Ceará oscilando

Logo acima deles na classificação, Fortaleza e Ceará vivem uma zona de fronteira. Há combinações em que um simples empate de qualquer um dos dois os mantém fora do Z-4, e outras em que eles só escapam se vencerem, porque triunfos de Inter ou Vitória podem empurrá-los para dentro da zona.

O Fortaleza aparece em cenários de estabilidade maior. Quando vence, praticamente elimina o risco, e quando empata, ainda permanece vivo em várias possibilidades. Já quando perde, passa a depender diretamente de tropeços dos rivais.

O Ceará, por sua vez, apresenta comportamento mais variável, aparecendo salvo em várias combinações mesmo sem vitória, mas também figura como candidato ao rebaixamento caso os concorrentes imediatos somem três pontos.

Fortaleza no Brasileirão | Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Santos em risco real

O Santos surge mais protegido em boa parte dos cenários, mas seu risco cresce conforme os adversários diretos começam a pontuar. Se Fortaleza, Ceará ou Vitória vencem suas partidas, o Peixe passa a figurar entre os clubes ameaçados em diversas combinações da reta final.

Os cenários para o Santos são claros. Vencendo, praticamente elimina o risco, empatando, continua vivo, mas depende de tropeços de pelo menos dois rivais, e perdendo, vira candidato direto à queda caso Inter e Vitória pontuem.

Há até combinações em que o Santos termina rebaixado mesmo com empate, quando os adversários somam vitória e o critério de desempate pesa contra o clube paulista.

Neymar pelo Santos | Foto: Reprodução I X

Saldo de gols pode definir o rebaixamento

Entre as possibilidades avaliadas, alguns cenários levam diferentes equipes a terminarem empatadas em pontos, o que leva a definição ao saldo de gols. Nessas situações, mesmo clubes que vencerem suas partidas podem acabar caindo se a vitória não for suficiente para superar a diferença numérica construída ao longo da temporada.

Vitória, Ceará e Santos aparecem com maior sensibilidade ao saldo, já que são os mais afetados nos cenários onde o critério entra em jogo por terem menos gols acumulados do que os concorrentes até aqui.

O panorama geral revela uma disputa aberta, em que há cenários em que três clubes se salvam vencendo, em que um triunfo isolado não basta, em que um empate segura um time, e outras em que ele derruba.

Existem até mesmo combinações em que o resultado de um clube não importa mais, porque os demais já definem o Z-4. Assim, a luta contra o rebaixamento vai até o fim com todos os envolvidos sob risco real.

A diferença entre permanecer e cair passa por detalhes mínimos, que vão de resultado próprio e tropeços alheios a até mesmo o saldo acumulado ao longo do campeonato. A certeza é uma só - além de Sport e Juventude, só é possível ter certeza de rebaixamento ao final do segundo tempo da última rodada do Brasileirão.