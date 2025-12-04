Menu
ESPORTES
COMPARATIVO

Bahia faz mais pontos na Fonte Nova do que o Vitória em toda a Série A

Pontuação do Tricolor em casa ultrapassa desempenho geral do rival

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/12/2025 - 13:13 h
Bahia supera pontuação total do rival Vitória só com jogos na Arena Fonte Nova
Bahia supera pontuação total do rival Vitória só com jogos na Arena Fonte Nova -

O triunfo do Bahia sobre o Sport, aliado à derrota do Vitória diante do Red Bull Bragantino, garantiu ao Esquadrão uma campanha superior — ou, no mínimo, igual — à do Leão da Barra em todo o Campeonato Brasileiro, considerando apenas os jogos em casa da equipe tricolor.

Com os resultados desta quarta-feira, 3, o Bahia alcançou 45 pontos conquistados na Arena Fonte Nova nesta edição do Brasileirão, número superior ao total obtido pelo Vitória em toda a competição: 42 pontos.

Leia Também:

Bahia pode ir à fase de grupos da Libertadores sem vencer o Fluminense
Vídeo: Bragantino provoca Vitória com ex-jogador do Bahia após goleada
Bahia ultrapassa R$ 50 milhões em bilheteria no Brasileirão 2025; veja

Com apenas uma rodada restante, o Vitória pode, no máximo, igualar a pontuação do Bahia como mandante, mas não superá-la. Para isso, precisa vencer o São Paulo — resultado essencial na luta contra o rebaixamento, embora não suficiente para garantir a permanência na Série A. Além do triunfo, o Leão também depende de tropeços de Santos, Ceará ou Fortaleza.

Além da vantagem em pontos, o Bahia também supera o rival no número de vitórias em casa: são 14 triunfos na Arena Fonte Nova contra 10 vitórias do Vitória em sua campanha geral na elite do futebol brasileiro.

Veja o comparativo:

  • Bahia em casa no Brasileirão: 19 jogos, 14 triunfos e 45 pontos;
  • Vitória em todo o Brasileirão: 37 jogos, 10 vitórias e 42 pontos.*

*O Vitória ainda pode igualar a marca, já que o Bahia não jogará mais na Fonte Nova nesta edição do Campeonato Brasileiro.

x