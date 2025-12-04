Bahia pode ir à fase de grupos da Libertadores sem vencer o Fluminense

Vaga direta na Libertadores via G-6 depende de o Botafogo não ultrapassar 60 pontos e do campeão da Copa do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia fez o dever de casa e manteve vivo o sonho da vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Nesta quarta-feira, 3, o Esquadrão venceu o Sport por 2 a 0, alcançou a marca de 60 pontos e se reaproximou do quinto lugar — que garante classificação à fase de grupos da “Glória Eterna”.

Com o triunfo, o Bahia assumiu o sexto lugar do Campeonato Brasileiro, a apenas um ponto do Fluminense, que soma 61 pontos e ocupa a quinta posição, herdando, na configuração atual da tabela, a vaga direta na Libertadores. Na última rodada, as equipes se enfrentam para decidir o futuro, e o Tricolor de Aço ainda pode garantir a classificação para a fase de grupos mesmo com empate, ou até mesmo derrota.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, para que esse cenário se concretize, o Bahia dependerá de uma combinação de fatores. Caso empate ou perca para o Fluminense, a vaga direta via quinta posição do Campeonato Brasileiro estaria descartada, mas o Esquadrão poderia ser beneficiado com um possível G-6, que depende não apenas do resultado da Copa do Brasil, mas também do desempenho do Botafogo, atual sétimo colocado com 59 pontos, nas duas últimas rodadas da Série A.

O contexto é simples, mas não significa que será fácil: o Bahia precisa que o Botafogo conquiste no máximo um ponto em seus dois jogos finais e, além disso, que o título da Copa do Brasil seja de Cruzeiro ou Fluminense.

Dessa forma, o Esquadrão asseguraria o sexto lugar mesmo com empate ou derrota para o Fluminense, já que o Botafogo não o ultrapassaria, e ainda dependeria do campeão da Copa do Brasil para transformar o G-5 em G-6, garantindo a vaga direta à fase de grupos da Libertadores.

Cenário para manutenção do Bahia na sexta posição

Para o Bahia permanecer em sexto mesmo com derrota ou empate para o Fluminense, o Botafogo não pode ultrapassar 60 pontos.

Se o Bahia perder:

Pontuação final: Bahia 60 pontos

Botafogo pode alcançar no máximo 60 pontos nos dois jogos restantes

O critério de desempate será o número de vitórias:

Bahia: 17 vitórias

Botafogo: 16 vitórias

Portanto, mesmo com a mesma pontuação, o Bahia ficaria à frente.

Se o Bahia empatar:

Pontuação final: Bahia 61 pontos

Caso o Botafogo conquiste apenas 1 ponto nas duas rodadas, o Bahia manteria 61 pontos, e o Botafogo ficaria com 60, garantindo a sexta posição.

Em resumo, o desempenho do Botafogo é determinante. O Bahia depende que o time carioca some no máximo 1 ponto nos dois últimos jogos para assegurar a manutenção da sexta posição, mesmo sem vencer o Fluminense.

Vaga direta à fase de grupos da Libertadores

O sexto lugar do Brasileirão garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores se houver uma vaga extra liberada pela Copa do Brasil:

O regulamento prevê que o campeão da Copa do Brasil assegura uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Se o campeão já estiver entre os cinco primeiros do Brasileirão (G-5), a vaga direta da Copa do Brasil é transferida para o próximo colocado do Campeonato Brasileiro.

Ou seja, se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, o G-5 do Brasileirão se transforma em G-6 , garantindo a classificação direta ao Bahia como sexto colocado.

Em resumo, o Bahia ainda pode garantir a vaga direta à fase de grupos da Libertadores mesmo com empate ou derrota para o Fluminense, desde que o Botafogo não ultrapasse 60 pontos nos últimos dois jogos e que o campeão da Copa do Brasil seja uma equipe já classificada no G-5, como Fluminense ou Cruzeiro. Nesse cenário, o clube baiano mantém vantagem no critério de vitórias sobre o Botafogo e assegura a sexta posição no Brasileirão.

O técnico Rogério Ceni revelou que mantém conversas diárias com os jogadores para reforçar o quanto é crucial garantir a vaga direta na fase de grupos da competição continental, evitando as etapas classificatórias.