ÚLTIMA RODADA
Bahia pode ir à fase de grupos da Libertadores sem vencer o Fluminense
Entenda como o Bahia poderá garantir a vaga direta na "Glória Eterna" mesmo com empate ou derrota para o Flu
Por Téo Mazzoni
O Bahia fez o dever de casa e manteve vivo o sonho da vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Nesta quarta-feira, 3, o Esquadrão venceu o Sport por 2 a 0, alcançou a marca de 60 pontos e se reaproximou do quinto lugar — que garante classificação à fase de grupos da “Glória Eterna”.
Com o triunfo, o Bahia assumiu o sexto lugar do Campeonato Brasileiro, a apenas um ponto do Fluminense, que soma 61 pontos e ocupa a quinta posição, herdando, na configuração atual da tabela, a vaga direta na Libertadores. Na última rodada, as equipes se enfrentam para decidir o futuro, e o Tricolor de Aço ainda pode garantir a classificação para a fase de grupos mesmo com empate, ou até mesmo derrota.
Leia Também:
No entanto, para que esse cenário se concretize, o Bahia dependerá de uma combinação de fatores. Caso empate ou perca para o Fluminense, a vaga direta via quinta posição do Campeonato Brasileiro estaria descartada, mas o Esquadrão poderia ser beneficiado com um possível G-6, que depende não apenas do resultado da Copa do Brasil, mas também do desempenho do Botafogo, atual sétimo colocado com 59 pontos, nas duas últimas rodadas da Série A.
O contexto é simples, mas não significa que será fácil: o Bahia precisa que o Botafogo conquiste no máximo um ponto em seus dois jogos finais e, além disso, que o título da Copa do Brasil seja de Cruzeiro ou Fluminense.
Dessa forma, o Esquadrão asseguraria o sexto lugar mesmo com empate ou derrota para o Fluminense, já que o Botafogo não o ultrapassaria, e ainda dependeria do campeão da Copa do Brasil para transformar o G-5 em G-6, garantindo a vaga direta à fase de grupos da Libertadores.
Cenário para manutenção do Bahia na sexta posição
Para o Bahia permanecer em sexto mesmo com derrota ou empate para o Fluminense, o Botafogo não pode ultrapassar 60 pontos.
Se o Bahia perder:
Pontuação final: Bahia 60 pontos
- Botafogo pode alcançar no máximo 60 pontos nos dois jogos restantes
- O critério de desempate será o número de vitórias:
- Bahia: 17 vitórias
- Botafogo: 16 vitórias
Portanto, mesmo com a mesma pontuação, o Bahia ficaria à frente.
Se o Bahia empatar:
Pontuação final: Bahia 61 pontos
- Caso o Botafogo conquiste apenas 1 ponto nas duas rodadas, o Bahia manteria 61 pontos, e o Botafogo ficaria com 60, garantindo a sexta posição.
Em resumo, o desempenho do Botafogo é determinante. O Bahia depende que o time carioca some no máximo 1 ponto nos dois últimos jogos para assegurar a manutenção da sexta posição, mesmo sem vencer o Fluminense.
Vaga direta à fase de grupos da Libertadores
O sexto lugar do Brasileirão garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores se houver uma vaga extra liberada pela Copa do Brasil:
- O regulamento prevê que o campeão da Copa do Brasil assegura uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
- Se o campeão já estiver entre os cinco primeiros do Brasileirão (G-5), a vaga direta da Copa do Brasil é transferida para o próximo colocado do Campeonato Brasileiro.
- Ou seja, se Cruzeiro ou Fluminense vencerem a Copa do Brasil, o G-5 do Brasileirão se transforma em G-6, garantindo a classificação direta ao Bahia como sexto colocado.
Em resumo, o Bahia ainda pode garantir a vaga direta à fase de grupos da Libertadores mesmo com empate ou derrota para o Fluminense, desde que o Botafogo não ultrapasse 60 pontos nos últimos dois jogos e que o campeão da Copa do Brasil seja uma equipe já classificada no G-5, como Fluminense ou Cruzeiro. Nesse cenário, o clube baiano mantém vantagem no critério de vitórias sobre o Botafogo e assegura a sexta posição no Brasileirão.
O técnico Rogério Ceni revelou que mantém conversas diárias com os jogadores para reforçar o quanto é crucial garantir a vaga direta na fase de grupos da competição continental, evitando as etapas classificatórias.
Se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganhe
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes