Jair Ventura teme desfalques de Halter e Dudu na decisão do Vitória

Lesões de Halter e Dudu preocupam Ventura antes da final do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Jair Ventura terá uma verdadeira dor de cabeça para a decisão contra o São Paulo, neste domingo, 7. Na goleada sofrida diante do Red Bull Bragantino, o Vitória perdeu Lucas Halter e Dudu, que deixaram o jogo machucados.

O zagueiro, capitão do Leão da Barra, saiu de campo com um incômodo na coxa, dando lugar justamente ao volante, que posteriormente também precisou ser substituído devido a dores na região lombar. Os dois serão avaliados pelo Departamento Médico do Vitória.

Após a partida, o treinador rubro-negro admitiu estar preocupado com os possíveis desfalques para o duelo decisivo — que definirá o futuro do Vitória na Série A. Segundo Jair Ventura, as ausências o afligem: “O que me preocupa bastante são as ausências. Lógico que tudo preocupa. Perder três, quatro peças, você vai perdendo pilares e tendo cada vez menos opções.”

No entanto, apesar da evidente preocupação com os dois novos possíveis desfalques, o treinador garantiu que não há “terra arrasada”. Jair Ventura foi claro e enfático ao assegurar que o Vitória vencerá o jogo com a “força máxima possível”.

Dentro daqueles que estiverem 100%, a gente vai convocar a torcida, e a gente vai vencer o nosso jogo Jair Ventura - técnico do Vitória

"O trabalho já começou no vestiário. Não posso achar que é terra arrasada. Já vivi isso duas vezes. E nas duas vezes deu certo. A gente vai acreditar”, declarou o técnico Jair Ventura em coletiva após a derrota acachapante contra o Bragantino.

Além das possíveis ausências de Halter e Dudu, o Vitória também não contará com o zagueiro Edu, além de Arcanjo, Ismael, Jamerson e Fintelman, todos fora da temporada.