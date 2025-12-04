HORA DA VERDADE
Vitória já decidiu rebaixamento na última rodada da Série A cinco vezes; relembre
Leão da Barra decidirá permanência na Série A apenas no jogo final, diante do São Paulo
Por João Grassi
Goleado pelo RB Bragantino nesta quarta-feira, 3, o Vitória vai decidir a permanência na Série A do Brasileirão apenas na 38ª rodada. Além de precisar obrigatoriamente vencer, o Leão da Barra não depende apenas das próprias forças e precisa torcer pelo tropeço de algum concorrente na parte baixa da tabela: Santos, Ceará ou Fortaleza.
O Vitória já decidiu o rebaixamento na última rodada da Série A do Brasileirão em cinco oportunidades. Além disso, já esteve na mesma situação, mas pela Série B, duas vezes.
Chegar na última rodada com riscos de queda não traz boas memórias para o torcedor rubro-negro, que já viu seu time falhar em algumas tentativas de escapar da degola no apagar das luzes.
Nas edições da Série A de 2004, 2010 e 2014, além da Série B nos anos de 2005 e 2021, o Vitória foi rebaixado justamente em seus últimos compromissos.
Por outro lado, houve duas oportunidades em que o Vitória conseguiu se salvar na partida final: 2016 e 2017. Curiosamente, em ambas o Rubro-Negro perdeu seu jogo e acabou beneficiado por resultados dos adversários que estavam na mesma luta e acabaram caindo: Internacional e Coritiba, respectivamente.
Histórico ruim no Barradão
Ter que decidir a 'vida' no Barradão também não é novidade para a torcida do Vitória, já que todos os duelos que cravaram rebaixamento ou permanência em rodadas finais ocorreram no estádio. O 'Santuário' será novamente palco de um jogo no mesmo contexto, dessa vez contra o São Paulo.
O retrospecto no Barradão, no entanto, não é positivo. Apesar de ter conseguido se safar em 2016 e 2017, o Vitória nunca venceu jogos no seu estádio em situações do tipo. São cinco derrotas e dois empates em rodadas de encerramento valendo a permanência.
Vitória em lutas contra o rebaixamento na última rodada
- Vitória 1x2 Ponte Preta - Série A 2004 | 46ª rodada (rebaixado)
- Vitória 3x3 Portuguesa - Série B 2005 | 21ª rodada (rebaixado)
- Vitória 0x0 Atlético-GO - Série A 2010 | 38ª rodada (rebaixado)
- Vitória 0x1 Santos - Série A 2014 | 38ª rodada (rebaixado)
- Vitória 1x2 Palmeiras - Série A 2016 | 38ª rodada (escapou)
- Vitória 1x2 Flamengo - Série A 2017 | 38ª rodada (escapou)
- Vitória 0x1 Vila Nova - Série B 2021 | 38ª rodada (rebaixado)
Hora de fazer diferente
Agora em 2025, o Vitória quer fazer diferente. O Leão encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo. A partida será realizada no Barradão, válida pela 38ª e última rodada da Série A. O Tricolor Paulista precisa de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.
No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão.
Para não ser rebaixado, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes.
