Por que Danilo Fernandes não jogou? Ceni abre o jogo após despedida na Fonte

Danilo Fernandes foi homenageado na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O triunfo do Bahia por 2 a 0 sobre o Sport, nesta quarta-feira, 3, marcou a despedida emocionante de Danilo Fernandes da Arena Fonte Nova. Homenageado antes e depois da partida, o goleiro viveu uma noite mais do que especial — mas não chegou a entrar em campo, decisão que dividiu a torcida tricolor.

Após o jogo, o técnico Rogério Ceni explicou que a escolha de não utilizar Danilo se deu exclusivamente pelo contexto da partida, que até os minutos finais seguia aberta, e revelou surpresa ao saber que o jogador havia decidido encerrar a carreira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Eu pensei (em colocar). Mas o jogo não foi definido, não fizemos quatro ou cinco gols. Tenho respeito pelo jogo também, não posso fazer essa troca no 2 a 0. Eu nem sabia que o Danilo queria parar, fui surpreendido também. Apesar de não ter jogado tanto com a gente, sempre foi um cara que trouxe uma boa palavra, nunca reclamou de treinamento", disse o treinador.

É um grande profissional, que nos ajudou muito. Foi importante naquele jogo contra o Atlético-GO, a gente estava fragilizado emocionalmente naquele momento. Eu pude jogar contra o Danilo. Tenho certeza que vai começar uma nova profissão, talvez até dentro do próprio Bahia", completou.

Danilo Fernandes encerra sua passagem pelo Tricolor após quatro anos marcados por muitas emoções: foi titular no time rebaixado e no retorno à Série A, além de fazer parte do elenco que recolocou o Bahia na Libertadores depois de 35 anos.