ESPORTES
ESPORTES

Botafogo tropeça e Bahia volta a depender só de si no Brasileirão

Empate com o Cruzeiro nesta quarta-feira, 4, trouxe um sabor agridoce para o Esquadrão de Aço

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/12/2025 - 22:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Botafogo tropeça e Bahia volta a depender só de si no Brasileirão
-

O empate entre Cruzeiro e Botafogo nesta quarta-feira, 4, trouxe um misto de alívio e alerta para o Bahia na reta final do Brasileirão. As equipes empataram 2 a 2 no Mineirão, em jogo que o Cruzeiro chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas a reação alvinegra igualou o placar com gols de Marçal e Alex Telles, que marcou aos 50 minutos do segundo tempo.

O Tricolor passou a depender apenas de si para alcançar o G-5, mas um novo empate do Glorioso diante do Fortaleza, na 38ª rodada, pode recolocar o rival à frente caso o Esquadrão de Aço seja derrotado pelo Fluminense — situação que não se confirmaria com uma simples derrota alvinegra no cenário anterior.

O Botafogo se manteve na sétima posição, mas chegou a 60 pontos — mesma pontuação do Bahia, que possui uma vitória a mais. O Esquadrão de Aço encara o Fluminense, no Maracanã, na última rodada precisando vencer para ultrapassar o Tricolor das Laranjeiras e ficar com a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Em caso de empate, por exemplo, o Bahia passaria a torcer para uma derrota do Glorioso para o Fortaleza, que deixou o Z-4 e depende apenas de si para garantir a permanência na Série A.

