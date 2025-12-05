Brasil pode cair em grupo da morte; veja os piores rivais no sorteio

Veja os cenários mais temidos para a Seleção Brasileira no sorteio da Copa do Mundo - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece às 14h desta sexta-feira, 5, e o Brasil, apesar de ser cabeça de chave, convive com a possibilidade de integrar um dos chamados “grupos da morte”. O sorteio pode colocar a Seleção diante de adversários fortes distribuídos nos potes 2, 3 e 4 — incluindo seleções europeias de alto nível e até mesmo campeãs continentais.

Por ser cabeça de chave, o Brasil não pode enfrentar outras seleções do pote 1, como Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. No entanto, a combinação de rivais dos demais potes abre espaço para cruzamentos pesados.

Restrição continental e cenários possíveis

A regra do torneio permite que somente equipes europeias se repitam em um mesmo grupo, o que possibilita que o Brasil enfrente “dois europeus” na fase inicial — cenário que pode envolver seleções como Croácia, Noruega e até uma eventual Itália. Já confrontos contra outras equipes sul-americanas, como Uruguai, Colômbia ou Equador, são proibidos, já que todas pertencem à mesma confederação.

Com essa estrutura, surge até a projeção de uma chave extremamente complexa, como Brasil, Marrocos, Noruega e Itália.

Pote 2: adversários pesados para o Brasil

O pote 2 concentra alguns dos maiores riscos à Seleção. A Croácia, “algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2022”, pode reaparecer como rival. Além disso, os croatas reencontrariam a Seleção em fase de grupos pela segunda vez, já que ambas se enfrentaram em 2014, quando o Brasil venceu por 3 a 1.

Marrocos — que surpreendeu ao alcançar o quarto lugar no último Mundial — e o Japão — que venceu o Brasil por 3 a 2 em amistoso recente, em outubro — também são ameaças consideráveis. Suíça, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália completam a lista de possíveis adversários.

Colômbia, Equador e Uruguai aparecem no mesmo pote, mas não podem cruzar o caminho da Seleção.

Pote 3: Noruega é o grande perigo

No pote 3 está talvez o adversário mais indigesto desse grupo de equipes: a Noruega. A seleção nórdica chega ao Mundial embalada por goleadas nas Eliminatórias, deixando a Itália para trás, e comandada por nomes como Haaland e Odegaard. Para completar, o Brasil nunca venceu a Noruega na história.

Além dos noruegueses, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul também estão entre os possíveis adversários.

Pote 4: Itália e repescagem movimentam o cenário

O pote 4 segue indefinido, especialmente devido à repescagem europeia. A Itália tenta vaga ao lado de Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia. A regra que impede mais de dois europeus no mesmo grupo também influencia a combinação final.

Onde assistir ao sorteio

A Fifa transmitirá o evento globalmente. No Brasil, a cerimônia poderá ser acompanhada em diferentes plataformas, sendo na televisão aberta pela Globo, na televisão fechada pelo SporTV, e no pay-per-view pela GeTV, pela CazéTV e pelo Fifa+.