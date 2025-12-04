HORA DA VERDADE
Secador ligado: os cenários que garantem o Vitória na Série A
Leão da Barra não depende apenas das próprias forças para fugir do rebaixamento
Por João Grassi
Resta somente uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Vitória se complicou na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira, 3, o Leão foi goleado pelo Red Bull Bragantino e voltou ao Z-4 com os outros resultados da 37ª rodada. Diante disso, a equipe comandada por Jair Ventura não depende mais apenas das próprias forças para seguir na Série A.
O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo no Barradão. O Tricolor Paulista, por outro lado, precisa ao menos de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.
No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão. Esses três times estão fora da zona da degola no momento, mas ainda correm riscos de caírem para a Série B.
Em situação pior, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e ainda torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes para não ser rebaixado.
Leia Também:
Cenários que garantem o Vitória na Série A em 2026
- Ganhar do São Paulo e torcer por tropeço do Fortaleza;
- Ganhar do São Paulo e torcer por tropeço do Ceará;
- Ganhar do São Paulo e torcer por derrota do Santos;
- Ganhar do São Paulo, torcer por empate do Santos e tirar 10 gols de saldo.
Vencer ou vencer
Embora veja seus adversários terem duelos difíceis fora de casa, o Vitória acaba rebaixado em qualquer cenário que não envolva a vitória. Caso os três pontos não sejam conquistados diante do São Paulo no domingo, o Rubro-Negro termina a competição entre os quatro últimos colocados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes