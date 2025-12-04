Secador ligado: os cenários que garantem o Vitória na Série A

Jair Ventura em momento de reza nos vestiários do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Resta somente uma rodada para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Vitória se complicou na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira, 3, o Leão foi goleado pelo Red Bull Bragantino e voltou ao Z-4 com os outros resultados da 37ª rodada. Diante disso, a equipe comandada por Jair Ventura não depende mais apenas das próprias forças para seguir na Série A.

O Vitória encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo, 7, às 16h, em duelo contra o São Paulo no Barradão. O Tricolor Paulista, por outro lado, precisa ao menos de um empate para assegurar a 8ª colocação e potencial vaga na Pré-Libertadores.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No mesmo dia e horário, o Fortaleza visita o Botafogo no Nilton Santos, enquanto o Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro. Além disso, o Ceará enfrenta o Palmeiras na Arena Castelão. Esses três times estão fora da zona da degola no momento, mas ainda correm riscos de caírem para a Série B.

Em situação pior, o Rubro-Negro terá que vencer seu jogo e ainda torcer pelo tropeço de pelo menos um dos três concorrentes para não ser rebaixado.

Cenários que garantem o Vitória na Série A em 2026

Ganhar do São Paulo e torcer por tropeço do Fortaleza;

Ganhar do São Paulo e torcer por tropeço do Ceará;

Ganhar do São Paulo e torcer por derrota do Santos;

Ganhar do São Paulo, torcer por empate do Santos e tirar 10 gols de saldo.

Vencer ou vencer

Embora veja seus adversários terem duelos difíceis fora de casa, o Vitória acaba rebaixado em qualquer cenário que não envolva a vitória. Caso os três pontos não sejam conquistados diante do São Paulo no domingo, o Rubro-Negro termina a competição entre os quatro últimos colocados.