Bahia pode jogar a quase 4 mil metros de altitude na pré-Libertadores

Classificado à etapa qualificatória da Copa Libertadores, o Bahia pode voltar a encarar uma grande altitude buscando a vaga na fase de grupos. Nesta temporada, o Tricolor enfrentou o The Strongest no Estádio Hernando Siles, em La Paz, cidade boliviana que fica a 3.637 metros acima do nível do mar.

O Tigre da Bolívia, inclusive, pode cair novamente no caminho do Esquadrão de Aço, assim como o Bolívar, que joga no mesmo estádio. A vaga do país ainda está em jogo e será definida via Copa da Bolívia, que também conta com o Nacional Potosí entre os semifinalistas, que joga a 4.000 metros de altitude dentro de casa.

Outra cidade conhecida pela distância em relação ao nível do mar pode receber visita do Tricolor em 2026. No Peru, o Sporting Cristal saiu na frente por 1 a 0 em confronto direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores e venceu o Cusco no jogo de ida.

Se não conseguir reverter na partida de volta, o Cusco se classifica à segunda fase da etapa qualificatória e se firma como um dos possíveis adversários do Bahia. Dentro de casa, o clube joga a 3.399 metros de altitude.

Equipes na 2ª fase da Copa Libertadores:

Bahia (garantido);

Botafogo (ou São Paulo, a depender do campeão da Copa do Brasil);

Argentino Juniors-ARG (garantido);

O'Higgins-CHI (garantido);

Huachipato-CHI (garantido);

Independiente Medellín (garantido);

Atletico Nacional-COL ou Tolima-COL ;

Guaraní-PAR (garantido);

Cusco-PER ou Sporting Cristal-PER;

Liverpool-URU (garantido);

Carabobo-VEN (garantido);

Bolívar, The Strongest, Blooming ou Nacional Potosí - Copa da Bolívia;

LDU-EQU (2.850m) ou Barcelona-EQU.

Como funciona a pré-Libertadores

A sétima colocação do Brasileirão deu ao Bahia a classificação para a segunda fase do torneio, que contará com 13 clubes, além das outras três equipes "sobreviventes" da primeira etapa. Apenas os quatro times que avançarem da terceira fase estarão garantidos na chave geral com grupos.

Após a definição de todos os concorrentes, os confrontos da segunda fase serão definidos através de um sorteio, previamente marcado para o dia 18 de dezembro, em que os clubes serão divididos em dois potes.

O ranking de clubes da Conmebol 2025, que ainda será divulgado pela entidade, é o critério de divisão escolhido para a seleção entre os potes, que definirá o mando de campo dos confrontos.

Em 2025, o Bahia ficou na posição 77 do ranking e foi redirecionado ao Pote 1. O mando de campo, no final das contas, foi essencial para o Tricolor avançar de fase após os triunfos dentro de casa contra The Strongest (3 a 0) e Boston River (1 a 0).