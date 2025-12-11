PIVETE DE AÇO
Hat-trick: Anderson Talisca vive noite mágica na Liga Europa
Jogador revelado no Bahia comandou o ataque do Fenerbahçe
Por João Grassi
Jogador ídolo e revelado no Bahia, Anderson Talisca viveu uma noite mágica na Noruega. O meia-atacante comandou o ataque do Fenerbahçe ao marcar três gols na vitória por 4 a 0 sobre o SK Brann, pela 6ª rodada da fase de grupos da UEFA Europa League 2025/26, nesta quinta-feira, 11.
Com o resultado, a equipe dirigida pelo técnico Domenico Tedesco segue na zona de classificação para os playoffs da Liga Europa, ocupando a 12ª colocação, com 11 pontos em seis jogos.
“Fico muito feliz pelos três gols e pelo desempenho da equipe. Trabalhamos com foco total nessa partida, e conseguir impor o nosso futebol em uma competição tão importante é motivo de grande orgulho. Seguimos juntos e confiantes na busca pelos nossos objetivos na temporada”, celebrou Talisca.
Após o triunfo, o Fenerbahçe alcançou a marca de cinco jogos de invencibilidade na competição. O clube enfrentará agora o Aston Villa, na Turquia, no dia 22 de janeiro.
Destaque pela eficiência ofensiva, Talisca recebeu nota 9.3 no Sofascore e foi eleito o melhor jogador da partida pela plataforma, chegando ao seu quarto gol no torneio.
Três novamente
Este foi o segundo hat-trick de Anderson Talisca em seu ano de estreia no Fenerbahçe. Em abril, o jogador ex-Bahia fez três na vitória de 4 a 1 sobre o Trabzonspor, pelo Campeonato Turco.
