Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIVETE DE AÇO

Hat-trick: Anderson Talisca vive noite mágica na Liga Europa

Jogador revelado no Bahia comandou o ataque do Fenerbahçe

João Grassi

Por João Grassi

11/12/2025 - 20:55 h
Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe
Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe -

Jogador ídolo e revelado no Bahia, Anderson Talisca viveu uma noite mágica na Noruega. O meia-atacante comandou o ataque do Fenerbahçe ao marcar três gols na vitória por 4 a 0 sobre o SK Brann, pela 6ª rodada da fase de grupos da UEFA Europa League 2025/26, nesta quinta-feira, 11.

Com o resultado, a equipe dirigida pelo técnico Domenico Tedesco segue na zona de classificação para os playoffs da Liga Europa, ocupando a 12ª colocação, com 11 pontos em seis jogos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Fico muito feliz pelos três gols e pelo desempenho da equipe. Trabalhamos com foco total nessa partida, e conseguir impor o nosso futebol em uma competição tão importante é motivo de grande orgulho. Seguimos juntos e confiantes na busca pelos nossos objetivos na temporada”, celebrou Talisca.

Após o triunfo, o Fenerbahçe alcançou a marca de cinco jogos de invencibilidade na competição. O clube enfrentará agora o Aston Villa, na Turquia, no dia 22 de janeiro.

Destaque pela eficiência ofensiva, Talisca recebeu nota 9.3 no Sofascore e foi eleito o melhor jogador da partida pela plataforma, chegando ao seu quarto gol no torneio.

Leia Também:

Talisca cogita voltar ao Brasil e Bahia surge como possível destino
Não vem! Especulado no Bahia, Talisca se reapresenta ao Fenerbahçe
Racha na Turquia pode ser o início do retorno de Talisca ao Bahia

Três novamente

Este foi o segundo hat-trick de Anderson Talisca em seu ano de estreia no Fenerbahçe. Em abril, o jogador ex-Bahia fez três na vitória de 4 a 1 sobre o Trabzonspor, pelo Campeonato Turco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anderson Talisca EC Bahia futebol europeu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Anderson Talisca, meia-atacante do Fenerbahçe
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x