BASTIDORES

Clubes querem reduzir número de rebaixados da Série A; entenda

Proposta, apoiada por Bragantino e Inter, deve entrar na pauta da CBF

12/12/2025 - 11:13 h | Atualizada em 12/12/2025 - 11:56
Proposta visa diminuir o índice de 20% de rebaixamento (4 clubes) alegando instabilidade; CBF exige participação da Série B.
Alguns clubes brasileiros articulam uma mudança significativa no Campeonato Brasileiro: reduzir o número de times rebaixados da Série A para a Série B. A movimentação, revelada por Rodrigo Matos, do UOL, tem ganhado força especialmente entre equipes como Red Bull Bragantino e Internacional, que apoiam formalmente a proposta.

A principal justificativa apresentada por esses clubes é que o atual formato — que rebaixa quatro equipes por temporada — representa um índice elevado. Segundo eles, os “20%” de descenso provocam “instabilidade” esportiva e financeira, o que torna o ambiente competitivo mais arriscado para projetos de médio e longo prazo.

Alvo do Bahia, goleiro prioriza permanecer no futebol europeu
Clubes pressionam CBF a barrar novos gramados sintéticos até 2026
Gigantes ingleses disputam a contratação de Dell, joia do Bahia

Diante da pressão, a CBF acompanha o debate, mas sinaliza que qualquer alteração precisa necessariamente incluir os representantes da Série B.

A entidade considera que os clubes da segunda divisão seriam diretamente afetados e, por isso, devem participar da construção da proposta antes que qualquer decisão avance.

A discussão ainda está em estágio inicial, mas já provoca movimentação nos bastidores do futebol brasileiro e deve seguir como pauta nas próximas reuniões entre clubes e CBF.

Bragantino Brasileirão cbf internacional Rebaixamento série a série b

