HOME > ESPORTES
DE SAÍDA?

Gigantes ingleses disputam a contratação de Dell, joia do Bahia

City e United estão em corrida acirrada pelo jovem, cuja multa é avaliada em mais de R$ 600 milhões

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/12/2025 - 7:49 h | Atualizada em 12/12/2025 - 8:21
Dell, atacante do Bahia, está sendo disputado por Manchester City e United
Dell, atacante do Bahia, está sendo disputado por Manchester City e United -

A Copa do Mundo Sub-17 atraiu os holofotes do futebol mundial para uma das joias da base do Bahia: Dell — o “Haaland do Sertão”. Com desempenho digno de um artilheiro nato, o jovem atacante despertou o interesse dos gigantes ingleses Manchester City e Manchester United.

Dell com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17
Dell com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 | Foto: Nelson Terme/CBF

De acordo com informações do TeamTalk, portal inglês especializado no mercado de transferências, os rivais de Manchester travam uma corrida acirrada pela contratação do jogador de 17 anos, cuja multa para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 621 milhões.

As informações indicam que o Manchester City — matriz do Grupo City, que controla o Bahia — surge como favorito na disputa por Dell. Segundo o TeamTalk, o conglomerado discute internamente o futuro do atacante e avalia uma possível transferência para o futebol europeu em 2026.

Leia Também:

Gabriel Jesus volta a campo pelo Arsenal após 11 meses fora
SAF e reformulação no futebol: Marcone detalha projetos de candidatura

Ainda conforme o portal, os “Citizens” já monitoravam o Pivete de Aço antes mesmo do Mundial, e o jogador demonstra estar favorável a uma mudança para o “Velho Continente” na próxima temporada.

Ao lado de Ruan Pablo, Kauê Furquim, Roger Gabriel e Arthur Jampa, Wendeson Wanderley Santos de Melo, o Dell, figura entre as principais promessas da base tricolor. Em 2025, o atacante fez sua estreia pela equipe profissional do Bahia, categoria pela qual entrou em campo duas vezes nesta temporada.

Pelo Sub-20, o “Haaland do Sertão” disputou 11 jogos e marcou sete gols. Já pela Seleção Brasileira Sub-17, balançou as redes sete vezes em 14 partidas — sendo cinco na Copa do Mundo, onde terminou como artilheiro do Brasil e terceiro maior goleador do torneio.

Dell comemorando a classificação do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo Sub-17
Dell comemorando a classificação do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo Sub-17 | Foto: Nelson Terme/CBF

