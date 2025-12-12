Gigantes ingleses disputam a contratação de Dell, joia do Bahia

Dell, atacante do Bahia, está sendo disputado por Manchester City e United - Foto: Rafael Rodrigues/ECB

A Copa do Mundo Sub-17 atraiu os holofotes do futebol mundial para uma das joias da base do Bahia: Dell — o “Haaland do Sertão”. Com desempenho digno de um artilheiro nato, o jovem atacante despertou o interesse dos gigantes ingleses Manchester City e Manchester United.

Dell com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 | Foto: Nelson Terme/CBF

De acordo com informações do TeamTalk, portal inglês especializado no mercado de transferências, os rivais de Manchester travam uma corrida acirrada pela contratação do jogador de 17 anos, cuja multa para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 621 milhões.

As informações indicam que o Manchester City — matriz do Grupo City, que controla o Bahia — surge como favorito na disputa por Dell. Segundo o TeamTalk, o conglomerado discute internamente o futuro do atacante e avalia uma possível transferência para o futebol europeu em 2026.

Ainda conforme o portal, os “Citizens” já monitoravam o Pivete de Aço antes mesmo do Mundial, e o jogador demonstra estar favorável a uma mudança para o “Velho Continente” na próxima temporada.

Ao lado de Ruan Pablo, Kauê Furquim, Roger Gabriel e Arthur Jampa, Wendeson Wanderley Santos de Melo, o Dell, figura entre as principais promessas da base tricolor. Em 2025, o atacante fez sua estreia pela equipe profissional do Bahia, categoria pela qual entrou em campo duas vezes nesta temporada.

Pelo Sub-20, o “Haaland do Sertão” disputou 11 jogos e marcou sete gols. Já pela Seleção Brasileira Sub-17, balançou as redes sete vezes em 14 partidas — sendo cinco na Copa do Mundo, onde terminou como artilheiro do Brasil e terceiro maior goleador do torneio.