Gabriel Jesus volta a campo pelo Arsenal após 11 meses fora

Após grave lesão, Gabriel Jesus retorna no Arsenal e se destaca na Champions League - Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Gabriel Jesus voltou a atuar pelo Arsenal após quase um ano afastado e teve desempenho destacado na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, nesta quarta-feira, 10, pela Champions League. O atacante, que não jogava desde a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida em janeiro, entrou no segundo tempo e atuou por 28 minutos.

Mesmo com pouco tempo em campo, o brasileiro chamou atenção pela movimentação, pelas finalizações e pela participação ofensiva. Ele acertou o travessão, criou uma chance clara e tocou mais vezes na bola do que Viktor Gyokeres, titular do ataque e que permaneceu em campo por 62 minutos.

O desempenho agradou ao técnico Mikel Arteta, que fez questão de elogiar a contribuição imediata do camisa 9. “Acho que ele (Gabriel Jesus) traz algo a mais, e fiquei muito feliz em ver isso. Gabi tem uma qualidade muito especial, que é a de conectar todos ao seu redor, e isso é algo que nós, como equipe, precisamos, e nos tornará melhores”, afirmou o treinador após a partida.

Os números reforçam o impacto do atacante em seu retorno: 3 finalizações (2 no alvo), 1 passe decisivo, 14 de 15 passes certos (93% de precisão) e 2 duelos vencidos.

A imprensa internacional também destacou a atuação do brasileiro. O New York Times classificou o retorno como “emocionante” e descreveu Gabriel Jesus como “exatamente o que o time precisa”. O jornalista James McNicholas escreveu que “foi o retorno de Jesus que trouxe a verdadeira sensação de bem-estar. Vê-lo de volta ao campo – sorrindo, tabelando, se movimentando pelos lados do campo e recuando para o meio-campo – foi uma alegria”. Segundo o texto, “nada aguçou tanto a imaginação dos torcedores quanto o retorno de Jesus”.

Após o apito final, o atacante comemorou o retorno em entrevista ao site oficial do Arsenal e ressaltou que se sente totalmente preparado para a sequência da temporada. “Todos esperavam que eu marcasse, e obviamente, eu queria marcar. Tive algumas oportunidades, mas mesmo assim, estou muito feliz e satisfeito, porque voltar e ter alguns toques na bola como tive hoje à noite, e a maneira como consegui me movimentar, a maneira como consegui manter a posse de bola”, disse.

Gabriel Jesus lembrou ainda das dificuldades no processo de recuperação. “Nos primeiros três meses, eu tinha muitas dúvidas, mas depois consegui me concentrar mais no que Deus quer de mim. Estou muito feliz. Me sinto mais do que pronto”, completou.