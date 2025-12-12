Alvo do Bahia, goleiro prioriza permanecer no futebol europeu

Bahia observa Andrew, que reforça desejo de seguir no futebol europeu - Foto: Divulgação / Gil Ventura FC

O Bahia tem interesse no goleiro Andrew Ventura, do Gil Vicente, de Portugal. A informação foi inicialmente divulgada por Marinho Júnior, do canal do Puco, e confirmada pelo Portal A TARDE.

A reportagem do Portal A TARDE apurou também que, apesar do interesse do Bahia, a prioridade do atleta e de seu estafe é que ele permaneça na Europa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a apuração, o Bahia não fez qualquer contato com o Gil Vicente, da primeira divisão do Campeonato Português, para tratar de uma possível transferência. Além disso, não há intenção do jogador de retornar ao futebol brasileiro neste momento.

Vale destacar que seu vínculo com o clube português se encerra em junho de 2026, o que permitirá ao arqueiro assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro do ano que vem.

Quem é Andrew Ventura?

Andrew é brasileiro, tem 24 anos e foi formado nas categorias de base do Botafogo. Ele atua no Gil Vicente desde 2021 e, pelo clube europeu, já soma 120 partidas.

Em novembro, Andrew Ventura foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Português, superando Lukas Hornicek e Diogo Costa, que defendem Braga e Porto, respectivamente.

Na Liga Portugal, o Gil Vicente ocupa a quarta colocação, com 24 pontos, e possui a segunda melhor defesa da competição, com apenas seis gols sofridos — atrás apenas do líder Porto, vazado três vezes em 13 rodadas.