Ex-Vitória foi procurado por times de Série A antes de ir para Série B

Thiago Carpini foi anunciado como substituto de Martín Palermo no comando do recém-rebaixado Fortaleza - mas o Leão do Pici não era a única opção do ex-técnico do Vitória. Escolhendo assumir o projeto de luta pelo acesso do Tricolor, Carpini deixou passar o interesse de times da Série A.

Carpini era alvo de sondagens de clubes como Internacional e Coritiba, campeão da Série B em 2025. O Ceará, rival local e também rebaixado, chegou a consultar a situação do treinador.

No entanto, Carpini fechou com o Fortaleza até o final de 2026, tempo de busca pelo acesso de volta à Série A. O nome de Carpini já havia sido debatido no Pici em julho, logo após a saída de Juan Pablo Vojvoda. Na ocasião, as conversas avançaram, mas não houve acordo, e o clube acabou optando por Renato Paiva e, mais tarde, Palermo.

Retomada das conversas após o rebaixamento

Nos últimos dias, no entanto, o diálogo foi retomado. O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, procurou diretamente o treinador após a confirmação do rebaixamento, buscando o treinador para Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O último clube treinado por Carpini foi o Juventude, que recebeu o técnico na Série A, mas caiu na mesma zona que o Fortaleza e inicia 2026 na Série B.

Caindo após sete temporadas seguidas na Série A, o maior período ininterrupto de um clube nordestino na era dos pontos corridos, o Fortaleza chegou a disputar Libertadores e Sul-Americana, mas agora voltou à segunda divisão.