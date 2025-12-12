Ex-Vitória cresce na Champions League e pode reforçar time da Série A

Pedro Bicalho, volante da Série A - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O volante Pedro Bicalho teve uma passagem apagada no Vitória, atualmente disputa a Champions League e recebeu uma proposta do Botafogo para voltar ao futebol brasileiro em 2026. O jogador fez apenas cinco jogos pelo Rubro-Negro em 2023 e atualmente defende o Qarabag, do Azerbaijão, equipe que joga a competição de clubes mais importante da Europa.

Aos 24 anos, Bicalho é titular absoluto do Qarabag e contribuiu na vitória contra o Benfica no Estádio da Luz e no empate com o Chelsea. De acordo com o portal ge.globo, o Botafogo surgiu como um dos interessados e fez uma oferta pelo empréstimo do atleta, que pode retornar ao Brasil depois de quase três anos.

Contratado pelo Vitória em fevereiro de 2023 por empréstimo junto ao Palmeiras, o volante fez apenas cinco jogos vestindo rubro-negro, chegou a ficar três meses sem entrar em campo e, mesmo quando o Leão tinha uma carência na posição, não era uma opção para o técnico Léo Condé.

Em agosto daquele ano, o jogador foi repassado ao Alverca e contribuiu com o acesso do clube da terceira para a segunda divisão de Portugal, até chegar a custo zero ao Qarabag em julho deste ano. Em 23 jogos pelo time de Azerbaijão, Pedro Bicalho fez 23 jogos e distribuiu uma assistência.