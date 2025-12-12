Menu
SÉRIE A

Dupla Ba-Vi domina participações nos pontos corridos entre nordestinos

Bahia e Vitória são os unicos clubes do Nordeste garantidos na Primeira Divisão em 2026

João Grassi

Por João Grassi

12/12/2025 - 16:02 h
Willian Oliveira e Rodrigo Nestor no primeiro clássico Ba-Vi de 2025
Willian Oliveira e Rodrigo Nestor no primeiro clássico Ba-Vi de 2025

Bahia e Vitória são os únicos clubes da região Nordeste que vão seguir na Série A do Brasileirão em 2026, após os rebaixamentos de Ceará, Fortaleza e Sport. Com isso, Rubro-Negro e Tricolor se isolam como os nordestinos com mais participações na era do pontos corridos.

Garantidos na edição de 2026, Bahia e Vitória agora acumulam 14 e 13 participações, respectivamente. Sport (12), Fortaleza (10) e Ceará (8) completam o top-5. No total, nove equipes da região jogaram ao menos uma vez a Série A neste atual formato.

Nordestinos com mais participações nos pontos corridos

  • Bahia - 14 (2003, 2011-2014, 2017-2021 e 2023-2026)
  • Vitória - 13 (2003-2004, 2008-2010, 2013-2014, 2016-2018 e 2024-2026)
  • Sport - 12 (2007-2009, 2012, 2014-2018, 2020-2021 e 2025)
  • Fortaleza - 10 (2003, 2005-2006 e 2019-2025)
  • Ceará - 8 (2010-2011, 2018-2022 e 2025)
  • Náutico - 5 (2007-2009 e 2012-2013)
  • Santa Cruz - 2 (2006 e 2016)
  • América-RN - 1 (2007)
  • CSA - 1 (2019)

Para além disso, o Bahia aumentou ainda mais sua vantagem aos adversários locais em relação a qualquer edição do Campeonato Brasileiro. Considerando todos os formatos da competição nacional desde a Taça Brasil, o Tricolor acumula 53 participações.

O Vitória, por outro lado, é o terceiro nordestino com mais aparições (42). Outros clubes que acumulam múltipla presença são Sport (43), Náutico (34), Ceará (27), Fortaleza (27), Santa Cruz (24), CSA (19), América-RN (15) e ABC (14).

Em busca de seguir no topo

O estado da Bahia, representado na Série A de 2026 por Bahia e Vitória, busca seguir no topo de participações na era dos pontos corridos. Se a dupla Ba-Vi não sofrer com o rebaixamento na próxima temporada, vai acumular 29 participações somadas no atual formato.

O Leão da Barra, inclusive, busca um recorde na sua história. Caso não seja rebaixado em 2026, vai acumular quatro aparições seguidas nos pontos corridos pela primeira vez.

