Fortaleza não descarta venda do atacante José Herrera ao Bahia
José Herrera chegou ao Fortaleza em junho desta temporada
Por Téo Mazzoni
Os bastidores do mercado de transferências do futebol brasileiro seguem movimentados, e o Bahia tem sido ligado a diversos atletas. Nesta sexta-feira, 12, o jornalista uruguaio Uriel Iugt informou sobre um possível interesse do Esquadrão no atacante José Herrera, do Fortaleza.
Segundo Uriel, o Bahia observa de perto a situação do argentino, que tem contrato com o Laion até 2030. No entanto, o Portal A TARDE apurou que o Fortaleza não recebeu nenhum contato do Tricolor de Aço por José Herrera.
Porém, ainda de acordo com a apuração, o Fortaleza não descarta negociar o atacante caso receba uma compensação financeira considerada adequada. O jogador chegou ao clube em junho deste ano, contratado por US$2.400.000,00, o equivalente a R$ 13.015.440,00 por 70% dos direitos econômicos do jogador.
É importante destacar que o clube cearense foi rebaixado para a Série B do Brasileirão e, por isso, terá uma grande redução em seu orçamento para 2026: de aproximadamente R$ 387,3 milhões em 2025 para cerca de R$ 170 milhões no ano seguinte — uma queda de 56%, segundo informações do jornalista Cássio Zirpoli.
