HOME > ESPORTES
BASTIDORES

Fortaleza não descarta venda do atacante José Herrera ao Bahia

José Herrera chegou ao Fortaleza em junho desta temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/12/2025 - 12:56 h | Atualizada em 12/12/2025 - 13:52
Fortaleza abre possibilidade de venda de José Herrera ao Bahia
Fortaleza abre possibilidade de venda de José Herrera ao Bahia -

Os bastidores do mercado de transferências do futebol brasileiro seguem movimentados, e o Bahia tem sido ligado a diversos atletas. Nesta sexta-feira, 12, o jornalista uruguaio Uriel Iugt informou sobre um possível interesse do Esquadrão no atacante José Herrera, do Fortaleza.

Segundo Uriel, o Bahia observa de perto a situação do argentino, que tem contrato com o Laion até 2030. No entanto, o Portal A TARDE apurou que o Fortaleza não recebeu nenhum contato do Tricolor de Aço por José Herrera.

Porém, ainda de acordo com a apuração, o Fortaleza não descarta negociar o atacante caso receba uma compensação financeira considerada adequada. O jogador chegou ao clube em junho deste ano, contratado por US$2.400.000,00, o equivalente a R$ 13.015.440,00 por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Leia Também:

Alvo do Bahia, goleiro prioriza permanecer no futebol europeu
Gigantes ingleses disputam a contratação de Dell, joia do Bahia
Bahia pode jogar a quase 4 mil metros de altitude na pré-Libertadores

É importante destacar que o clube cearense foi rebaixado para a Série B do Brasileirão e, por isso, terá uma grande redução em seu orçamento para 2026: de aproximadamente R$ 387,3 milhões em 2025 para cerca de R$ 170 milhões no ano seguinte — uma queda de 56%, segundo informações do jornalista Cássio Zirpoli.

Bahia fortaleza José Herrera mercado da bola transferências

Ver todas

x